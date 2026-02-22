曼聯｜施丹傳接掌法國國家隊 曼聯「無行」 朗尼力撐卡域克坐正

一直盛傳為曼聯下一任主帥大熱人選的法國名宿施丹（Zinedine Zidane），其未來去向似乎塵埃落定。據意大利媒體報導，他已與法國足總達成口頭協議，將在今夏世界盃後，接替迪甘斯（Didier Deschamps）成為法國國家隊的新任主帥。此消息一出，意味著曼聯的「施丹夢」或將告吹，亦令看守領隊卡域克（Michael Carrick）「坐正」的呼聲更高。

傳施丹答應接迪甘斯捧

自2021年第二度離開皇家馬德里帥位後，施丹一直處於休假狀態，期間多次與曼聯及舊東家祖雲達斯傳出緋聞。然而，他本人早前已公開表示，希望有朝一日能執教法國國家隊，並稱自己「很快，很快」就會重返教練席。隨著現任法國主帥迪甘斯的合約將在世界盃後屆滿，施丹接掌「高盧雄雞」帥印似乎已是順理成章。

朗尼撐卡域克坐正

施丹轉戰國際賽場，無疑為曼聯的帥位問題帶來新變數。在蘇斯克查下台後，臨危受命的看守領隊卡域克，憑藉一連串的出色戰績，贏得了外界的廣泛認可。球會名宿朗尼（Wayne Rooney）近日便公開力撐這位前隊友，認為他應該被任命為正式主帥。朗尼表示：「我們已經試過不同的領隊，摩連奴、雲高爾、坦哈格、魯賓艾摩廉，對我來說，卡域克是合乎情理的選擇。」

朗尼指不宜找外人執教

朗尼解釋道：「這並非因為我們曾是隊友或朋友，而是因為他能為球隊帶來真正的鎮靜作用。擁有一位了解球會、關心球會的人，會帶來很大的不同。卡域克正在管理著整支球隊，而且管理得很好。」他認為，與其倉促地從外地聘請對球會缺乏歸屬感的名帥，不如信任眼前這位能為球會奠定穩固基礎的「自己人」。