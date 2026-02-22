英超｜尼高奧萊利生涯首次梅開二度 哥迪奧拿喜見青訓成果

曼城憑藉自家青訓小將尼高奧萊利（Nico O'Reilly）的超卓發揮，主場以2:1力克紐卡素，全取寶貴三分，繼續向榜首球隊施壓。年僅21歲的奧萊利今仗大放異彩，包辦球隊兩個入球，這也是他職業生涯首次在英超賽事中「梅開二度」，藍月領隊哥迪奧拿亦大讚這名小將。

生涯首次梅開二度

賽後，梅開二度的奧萊利難掩興奮之情，他坦言：「說實話今晚我簡直興奮得要飛起來了。但對我們整支球隊來說，贏球始終是最重要的。我們正在努力縮小和領頭羊的差距，盡可能給對手施壓。」談及作為曼城自家青訓，如今成為爭冠重要一員的感受時，他表示：「是的，贏得這樣的榮譽一直是我的夢想。這個賽季還有很多比賽要踢，我們要做的就是一場一場踏踏實實地打，我特別享受現在的每一刻。」

奧萊利對聯賽爭標信心十足

隨著球隊連續八場不敗，奧萊利亦透露全隊上下充滿信心，相信能將強勢保持到季尾：「我們始終相信自己有能力贏下任何一場比賽。我們現在就是要保持這個狀態，繼續往前走。」

哥帥喜見青訓成果

而領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)賽後亦對這位青訓瑰寶讚不絕口，並為球會的青訓系統感到驕傲：「青訓學院的工作一直都做得特別好。這孩子，還有歷高利維斯、菲爾科頓，還有很多很多有天賦的青訓球員。有時候只是因為位置上的原因，他們沒法都留在這兒。但我真的為這些青訓球員感到高興。」他特別指出奧萊利的多才多藝：「他能踢左後衛、防守中場，也能踢進攻型中場。今天他在自己的位置上攻入兩個特別漂亮的球。所以我真的很開心。」