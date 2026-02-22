英超｜哥迪奧拿否認奪回爭標主動權 先放鬆再集中備戰對列斯聯

曼城周六英超擊敗紐卡素後，完成27輪聯賽追至只落後榜首阿仙奴兩分，藍月領隊哥迪奧拿不認為球隊已經搶回爭冠主動權，他指餘下賽事仍然很多，曼城和阿仙奴都不可能贏下所有比賽，故現在先放鬆一下好好休息，然後集中火力應付下仗對列斯聯。

早前曼城於英超聯賽榜一度被阿仙奴拋離7分，如今追至只有兩分差距，並乘後上氣勢爭標形勢逆轉，惟哥帥否認重奪主動權：「我之前沒有想過(擁有爭冠主動權)，現在亦不覺得。現在只管好好休息三天，然後專注備戰下仗對列斯聯。一步一步向目標努力。」

外界曾提議哥帥放棄英超專注盃賽

外界有聲音質疑，曼城陣中有不少球員缺乏爭冠經驗，但哥迪奧拿似乎不以為然。他回應道：「之前我們打和的時候，有記者問我為何不乾脆放棄聯賽，專心踢盃賽？我當時說，不，讓我們繼續試一試。現在我們只落後阿仙奴兩分，誰知道接下來會發生什麼？」他直言，自己的直覺是，考慮到足總盃、歐聯賽事穿插其中，加上旅途奔波，曼城和阿仙奴都不可能贏下剩下的所有比賽。因此，最好的辦法就是放鬆下來，專注下一場對列斯聯的比賽。

點名稱讚夏蘭特

哥迪奧拿對今仗的表現感到滿意，特別點名讚揚了夏蘭特（Erling Haaland）是全場最佳球員：「我選他，是因為他一直在和對方後衛伯恩（Dan Burn）肉搏。面對這種人釘人的防守，你必須打得更直接，如果你贏不了那些五五波的爭奪，就完全沒有機會，而他做到了。」他認為，球隊今天踢得像一個整體，這是在歐聯及英超面對頂級強隊時必須具備的質質。

哥帥感謝球迷支持

哥迪奧拿又將勝利歸功於球迷的支持：「我一直說球員必須為球迷而戰。明天是周日，大家都不用上班，這是個完美的機會。我們需要球迷的鼓勵，我們也盡全力做到了最好，沒有讓他們失望。」