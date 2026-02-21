意甲│麥湯文尼表態想長留拿玻里 直言自己心愛那不勒斯 無意回曼聯

早前有傳曼聯希望回購拿坡里中場麥湯文尼(Scott McTominay)，後者近日接受意大利媒體《羅馬體育報》的訪問，表示無意回歸紅魔，並想長時間在球隊效力。同時他指自己熱愛那不勒斯這地方，粉碎魔迷想他回歸的美夢。

麥湯文尼表態無意回曼聯

麥湯文尼於2024年夏天離開曼聯加盟拿玻里後，在意甲踢出職業生涯高光，去季領軍勇奪意甲，自己更成為意甲年度最佳球員。外界有傳紅魔希望回購他，但這29歲蘇格蘭中場接受《羅馬體育報》訪問時，表示無意離隊：「我在拿玻里非常開心，我現在是拿玻里的球員，這是我唯一考慮的事情。我熱愛那不勒斯，也熱愛那不勒斯人。在這裡我感覺像在家一樣，我可以在這裡效力很長時間。」

喜歡那不勒斯想長留

此子與拿玻里的合約到2028年夏天屆滿，有傳球會想與他續約至2030年，以表揚他的表現和對球隊的貢獻。麥湯文尼透露他和經理心從未向外界討論過自己的未來，現時只會和球會溝通。