賀歲盃｜FC首爾明鬥港隊 金基東盼友誼不止一場 金珍洙：明天全力應戰以示尊重

賀歲盃2026將於大年初五（21日）下午3時在香港大球場上演，由港隊迎戰韓職勁旅FC首爾。客隊大軍今午於香港大球場進行公開操練後舉行賽前記者會，主教練金基東與隊長金珍洙一同出席。面對明日的表演賽，這支韓職傳統勁旅表明不會「留力」，為香港球迷帶來精彩一戰。

FC首爾剛完成亞冠盃兩場賽事，隨即訪港參戰賀歲盃。主教練金基東在記者會上感謝各界邀請：「感謝香港足總、香港政府邀請我們，體驗這次美好的經歷。香港天氣非常好，比韓國好得多，所以球員能在更好的條件下發揮。」 之後他展望未來，希望和港隊再次合作：「即使是表演賽，我也不希望這只是一次性。希望將來能邀請港隊到韓國，參加這種盛大的表演賽。我想為香港球迷帶來歡樂，希望大家都能享受這場表演賽 。 」

曾征戰世界盃的隊長金珍洙，對於明天比賽表示：「我首先要感謝你們的邀請。作為職業足球員，我們必須全力以赴。我認為這是尊重港隊和明天到場球迷的唯一方式。所以我們會向大家展示FC首爾是一支怎樣的足球隊，明天我們會盡力發揮出最好的水平。 」

記者、攝影：廖偉業