賀歲盃｜港隊明撼FC首爾 補選米高避風險 甘智健望今戰證明自己 盧帥表示今場人人有份

足球世界
更新時間：19:32 2026-02-20 HKT
發佈時間：19:32 2026-02-20 HKT

中國香港代表隊將於大年初五（21日）下午3時在香港大球場出戰賀歲盃2026，硬撼韓職勁旅FC首爾。大軍今午於主場進行公開操練後舉行賽前記者會，暫代主教練盧比度（Chino）與年僅21歲的後衛甘智健一同出席。盧比度除了解釋補選米高的原因，更承諾除門將位置外，其餘所有球員均會在明仗獲得上陣機會。甘智健同樣希望在明天證明自己。

在記者會中盧比度解釋了補選米高的原因：「劉智樂在周三的決賽中踢了120分鐘，並且有點受傷。雖然沒有大問題，但讓他踢這場比賽的風險很高，可能會讓傷勢惡化。所以我們加入了米高。我們不打算冒這個風險，讓港隊球員在非官方比賽中受傷。」對於球迷關注的入籍兵比提未能入選，盧帥指國際足協和英格蘭足總之間的手續需時，他表示已經關注比提很長時間。他是我心目中的球員，他做得很好。 只是這次不能用他。

上次省港盃未能上陣的甘智健，被問到會否更想把握機會證明自己，他表示：「我希望聽日可以以行動證明畀Chino睇 ，他選擇是對的 ，多謝佢再俾機會我。」隨後盧比度許下「人人有份」的承諾，除門將位置外，其餘所有球員均會在明仗獲得上陣機會。 


記者、攝影：廖偉業

