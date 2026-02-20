歐聯｜雲尼斯奧斯疑遭歧視 車路士主帥羅仙尼亞：罪成者應逐出球圈

雲尼斯奧斯在日前歐聯疑被賓菲加球員種族歧視。車路士領隊羅仙尼亞就此事件發聲，直言任何被裁定種族歧視罪名成立的人，「都不應該留在球圈」。

事發於周二的歐聯賽事，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯在里斯本作客賓菲加期間，聲稱遭到對方球員比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）種族歧視，一度拒絕返回球場作賽。賓菲加隨後為球員辯護，聲稱這是一場針對比列斯甸安尼的「誹謗運動」；主帥摩連奴（Jose Mourinho）更反指雲尼斯奧斯在入球後的慶祝動作具挑釁性。比列斯甸安尼目前否認控罪，若最終罪成，將面臨歐洲賽事至少停賽10場的處分。

羅仙尼亞認為種族歧視罪成者，應被永久逐出球圈。法新社

唇語專家指雲尼斯奧斯多次辱罵對手。法新社

羅仙尼亞：感同身受 促當局強硬執法

擁有混血背景的羅仙尼亞雖然不評論個別案件，但對事件感到遺憾：「看到球員像雲尼斯奧斯般沮喪，通常是有原因的。我也曾遭受種族歧視，當你因為一些應引以為傲的事情而被評判時，那是能想像到最糟糕的感覺。」他強調，任何形式的歧視在社會上都不可接受，若有教練、球員或經理被發現罪成，應永久逐出球壇。

歧視問題遍布社會 媒體應承擔責任

車路士將於周六英超主場迎戰般尼。羅仙尼亞在賽前記者會上重申，歧視是整體的社會問題，不僅限於足球：「社會上有太多的分裂，媒體上也有很多人基於性傾向、宗教、國籍或膚色對他人作出預判。這令我感到噁心。」他又提到上周足總盃作客侯城時，主場球迷曾對車路士支持者喊出恐同口號。他呼籲大眾在社交媒體及新聞界應承擔更多責任。