Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜雲尼斯奧斯疑遭歧視 車路士主帥羅仙尼亞：罪成者應逐出球圈

足球世界
更新時間：07:44 2026-02-20 HKT
發佈時間：07:44 2026-02-20 HKT

雲尼斯奧斯在日前歐聯疑被賓菲加球員種族歧視。車路士領隊羅仙尼亞就此事件發聲，直言任何被裁定種族歧視罪名成立的人，「都不應該留在球圈」。

事發於周二的歐聯賽事，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯在里斯本作客賓菲加期間，聲稱遭到對方球員比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）種族歧視，一度拒絕返回球場作賽。賓菲加隨後為球員辯護，聲稱這是一場針對比列斯甸安尼的「誹謗運動」；主帥摩連奴（Jose Mourinho）更反指雲尼斯奧斯在入球後的慶祝動作具挑釁性。比列斯甸安尼目前否認控罪，若最終罪成，將面臨歐洲賽事至少停賽10場的處分。

羅仙尼亞認為種族歧視罪成者，應被永久逐出球圈。法新社
羅仙尼亞認為種族歧視罪成者，應被永久逐出球圈。法新社
唇語專家指雲尼斯奧斯多次辱罵對手。法新社
唇語專家指雲尼斯奧斯多次辱罵對手。法新社

羅仙尼亞：感同身受 促當局強硬執法

擁有混血背景的羅仙尼亞雖然不評論個別案件，但對事件感到遺憾：「看到球員像雲尼斯奧斯般沮喪，通常是有原因的。我也曾遭受種族歧視，當你因為一些應引以為傲的事情而被評判時，那是能想像到最糟糕的感覺。」他強調，任何形式的歧視在社會上都不可接受，若有教練、球員或經理被發現罪成，應永久逐出球壇。

歧視問題遍布社會 媒體應承擔責任

車路士將於周六英超主場迎戰般尼。羅仙尼亞在賽前記者會上重申，歧視是整體的社會問題，不僅限於足球：「社會上有太多的分裂，媒體上也有很多人基於性傾向、宗教、國籍或膚色對他人作出預判。這令我感到噁心。」他又提到上周足總盃作客侯城時，主場球迷曾對車路士支持者喊出恐同口號。他呼籲大眾在社交媒體及新聞界應承擔更多責任。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
18小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
15小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
14小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
9小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
10小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
13小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
17小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
14小時前