英超｜拉舒福特復勇身價回升 曼聯勢須賤賣管理層感懊悔

拉舒福特自去年夏天外借至巴塞隆拿後表現回勇，又獲得杜曹（Thomas Tuchel）的青睞，穩定入選英格蘭代表隊。這一些令曼聯管理層深感當初談判失策，因為他們與巴塞簽訂的借用協議中，包括2600萬鎊的買斷條款，但「福仔」目前身價已遠超這個數字。

拉舒福特在巴塞獲得不少上陣機會。美聯社

利雲度夫斯基的去留，對拉舒福特能否留在巴塞有一定影響。美聯社

拉舒福特希望留在巴塞。美聯社

表現回勇價值倍增 外借條款綑綁售價

拉舒福特外借巴塞後重拾狀態，至今上陣35場射入10個入球。曼聯內部評估拉舒福特目前的市值已接近5000萬鎊，且深知今夏不乏其他球會競爭。然而，曼聯與巴塞去年達成外借協議時，曼聯答應讓巴塞擁有優先購買權，且轉會費上限僅為2600萬鎊。

據悉曼聯部分高層對此協議感到非常沮喪。由於拉舒福特本人極度渴望正式轉會魯營，巴塞或會利用球員意願作為籌碼，進一步壓低成交價格。雖然有消息指曼聯看守主教練卡域克（Michael Carrick）希望拉舒福特回歸，但合約中並未設有召回條款。另一邊廂據《曼徹斯特晚報》報道指，曼聯股東之一的拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）仍急於希望放走高薪族拉舒福特，但對於要以「跳樓價」將其賣予巴塞並不好受；拉舒福特在曼聯原屬最高薪球員之一，但在巴塞陣中薪酬僅排第6位。