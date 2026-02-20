Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜拉舒福特復勇身價回升 曼聯勢須賤賣管理層感懊悔

足球世界
更新時間：06:41 2026-02-20 HKT
發佈時間：06:41 2026-02-20 HKT

拉舒福特自去年夏天外借至巴塞隆拿後表現回勇，又獲得杜曹（Thomas Tuchel）的青睞，穩定入選英格蘭代表隊。這一些令曼聯管理層深感當初談判失策，因為他們與巴塞簽訂的借用協議中，包括2600萬鎊的買斷條款，但「福仔」目前身價已遠超這個數字。

拉舒福特在巴塞獲得不少上陣機會。美聯社
拉舒福特在巴塞獲得不少上陣機會。美聯社
利雲度夫斯基的去留，對拉舒福特能否留在巴塞有一定影響。美聯社
利雲度夫斯基的去留，對拉舒福特能否留在巴塞有一定影響。美聯社
拉舒福特希望留在巴塞。美聯社
拉舒福特希望留在巴塞。美聯社

表現回勇價值倍增 外借條款綑綁售價

拉舒福特外借巴塞後重拾狀態，至今上陣35場射入10個入球。曼聯內部評估拉舒福特目前的市值已接近5000萬鎊，且深知今夏不乏其他球會競爭。然而，曼聯與巴塞去年達成外借協議時，曼聯答應讓巴塞擁有優先購買權，且轉會費上限僅為2600萬鎊。

據悉曼聯部分高層對此協議感到非常沮喪。由於拉舒福特本人極度渴望正式轉會魯營，巴塞或會利用球員意願作為籌碼，進一步壓低成交價格。雖然有消息指曼聯看守主教練卡域克（Michael Carrick）希望拉舒福特回歸，但合約中並未設有召回條款。另一邊廂據《曼徹斯特晚報》報道指，曼聯股東之一的拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）仍急於希望放走高薪族拉舒福特，但對於要以「跳樓價」將其賣予巴塞並不好受；拉舒福特在曼聯原屬最高薪球員之一，但在巴塞陣中薪酬僅排第6位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
16小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
13小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
13小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
8小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
12小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
9小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
12小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
15小時前