歐協聯｜水晶宮贏形勢和波 阿當禾頓失誤致失球

歐協聯淘汰賽附加賽首回合，水晶宮作客波斯尼亞球隊辛連斯基。儘管水晶宮全場控球率超過七成，並憑翼鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）先開紀錄，但換邊後因一次傳球失誤被追平，最終雙方以1：1握手言和。

8天休息後主將盡出

由於剛過去的周末未有足總盃賽事，水晶宮獲得8天休整時間。領隊加拉斯拿（Oliver Glasner）今仗派遣強陣出擊，包括阿當禾頓（Adam Wharton）、班倫莊臣（Brennan Johnson）及新加盟前鋒佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）悉數正選。

水晶宮今場控球率逾七成。美聯社

加拉斯拿不滿球隊表現。美聯社

阿當禾頓傳球失誤，最終導致失球。美聯社

水晶宮開賽即反客為主，12分鐘沙亞曾近門射入，惟隊友基斯李察士（Chris Richards）越位在先，被判「詐糊」。直到43分鐘，史特蘭拿臣禁區內妙傳，沙亞起腳射成1：0，攻入個人今屆歐協聯第3個入球，助水晶宮以1：0領先完半場。

禾頓傳球失誤致失波

易邊後，水晶宮於55分鐘因阿當禾頓傳球失誤，被辛連斯基球員截得皮球，阿巴莫域（Karlo Abramovic）接應直線後射遠柱入網，為主隊扳平 1：1。水晶宮隨後狂攻，阿當禾頓曾於20碼外起腳遠射中楣彈出；基斯李察士亦曾接應角球在無人看管下頂斜。81分鐘，球證一度經VAR翻看檢查丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）是否在禁區內手球，最終未有判罰12碼，水晶宮逃過一劫。加士拿對於球隊未能將絕對優勢轉化為勝果，在場邊顯得相當沮喪。水晶宮最終作客以1：1賽和辛連斯基，次回合將於下周中、在水晶宮主場上演。