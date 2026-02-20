Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜皮利拉首演旗開得勝 諾定咸森林3：0輕取費倫巴治創紀錄

足球世界
歐霸淘汰賽附加賽首回合，諾定咸森林新帥域陀皮利拉迎來完美開局。森林作客土耳其以3：0大勝費倫巴治，刷新球隊歷來在歐洲賽事的最大作客勝仗紀錄。次回合將於2月26日移師森林主場進行，森林晉級16強形勢大好。

梅里路遠射開紀錄 費倫巴治索12碼未果

接替戴治帥位的域陀皮利拉，首仗即令森林脫胎換骨。開賽初期，傷愈復出的中路守將梅里路（Murillo）從中場引球推進後，於20碼外起腳遠射抽入右下角，助森林先開紀錄。落後的費倫巴治雖然有塔利斯卡（Talisca）的射門擊中梅利路手臂，但經VAR翻看後沒有判12碼；主隊上半場基本上未能威脅森林防線。

森林作客輕取費倫巴治。法新社
域陀皮利拉首演旗開得勝。法新社
森林首回合輕鬆取勝。法新社
伊戈捷西斯破紀錄 韋特錦上添花

森林於3分鐘後擴大優勢，由基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）近柱頭槌一跣，伊戈捷西斯（Igor Jesus）門前接應頭槌頂成2：0。這亦是捷西斯今屆賽事第7個入球，打破球會傳奇貝圖斯（Garry Birtles）於1979年創下的單季歐洲賽入球紀錄（6 球）。

易邊後森林並沒有放軟手腳，下半場開賽僅5分鐘，捷西斯與韋特互換角色，後者接應傳中門前輕鬆射入，為諾定咸森林鎖定首回合3：0勝局，晉級16強的機會高唱入雲。

