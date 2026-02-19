英超｜史洛特派定心丸：伊沙克三月底復出 下季必展現最佳狀態

利物浦領隊史洛特（Arne Slot）向外界大派定心丸，堅稱球隊的「標王」瑞典前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）將在下個賽季展現出其最佳水平，並透露這位瑞典國腳有望在三月底、四月初傷癒復出。伊沙克自去年夏天以破英超轉會紀錄的身份從紐卡素加盟後，表現一直遠遜預期，至今僅在16次上陣中攻入3球。

滿意康復進度

伊沙克在利物浦的開局不順，其中一個主要原因是他被紐卡素「雪藏」而錯過了整個季前備戰。去年十二月對陣熱刺時受傷，更是對他的一大打擊，亦令領隊史洛特在排兵布陣上失去了一項重要投資。儘管如此，史洛特對伊沙克的康復進度感到滿意，並對其未來充滿信心：「他能重返球場練習是好事，這意味著他已進入康復的最後階段。下一步就是進行有球訓練，然後再合流球隊。」

伊沙克下季見真章

史洛特直言，一個完整的季前備戰將會讓外界看到一個完全不同的伊沙克。他說：「經過一個完整的季前賽後，我們將會看到一個與現在截然不同的球員，但我們期望在本賽季結束時，他已能展現出與迄今為止截然不同的水平。不幸的是，無論對他還是對我們來說，我們都還未看到最好的伊沙克。下個賽季，我們一定會看到。」

預計3月底4月初復出

這位瑞典射手在紐卡素的三個賽季中攻入62球，是英超其中一位最高效的前鋒，但這種狀態暫時未能在晏菲路複製。當被追問具體的復出時間表時，史洛特表示：「大概會在國際賽期間，大約是三月底、四月初左右他就能回到球隊合練。但這並不意味著他能立即正選上陣。」伊沙克復出後，仍需與隊內首席射手、同樣在夏天加盟的艾傑迪基（Hugo Ekitike）爭奪正選位置。