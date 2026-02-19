英超｜名宿麥臣批評阿仙奴踢得太懶散 英超爭標響起警號

阿仙奴在週三晚的英超聯賽中，作客榜尾球隊狼隊，在領先兩球的大好形勢下，被對手逼和2:2再次在爭標路上失分。球會名宿麥臣（Paul Merson）賽後怒斥球隊踢得像「二波」，態度懶散，並警告這次失分可能成為最終能否奪冠的關鍵。

兵工廠今仗若能全取三分，本可將領先優勢擴大至七分。然而，這場和局意味著，只要曼城在補賽中獲勝，便能將與阿仙奴的差距縮小至僅僅兩分。這已是阿仙奴連續第二場聯賽和波，也是他們近五場比賽中第三次失分，爭標前景響起警號。

阿仙奴行軍太緩慢

曾兩度為阿仙奴贏得聯賽冠軍的麥臣，賽後直言：「如果曼城從現在開始贏下所有比賽，他們就能奪冠。所以，這（賽果）令人失望。你不能用二波去踢，當比分變成2:2時，你才看到緊逼，每個人都在跑。你不能這樣踢，接下來的每一場比賽都是決賽。」他認為，如果阿仙奴以應有的節奏比賽，狼隊根本無法匹敵，但球隊卻踢得緩慢而懶散，這最終會讓他們付出代價。

麥臣指被狼隊追和是咎由自取

麥臣批大批評兵工廠下半場輕易地交出控球權：「我無法相信他們如此輕易地送出控球權，他們在下半場的某些階段，甚至連三、四腳連續傳球都做不到。」他坦言，以狼隊的實力，能夠在落後兩球下追平，完全是阿仙奴自身的問題。

阿迪達鼓勵球員下仗打翻身戰

領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後亦承認，這場和局「非常難以接受」，並坦言球隊在下半場的表現未達應有水準：「我們必須接受這次打擊，因為這是我們應得的。現在不是評判的時候，我們都太情緒化了。但當你處於困難時刻，對自己感到沮喪時，作客熱刺的打吡戰就是一個完美的機會，去證明你有多想贏，去證明我們有多出色。用球場上的表現說話吧。」