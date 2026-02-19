英超｜阿仙奴失分又失品 捷西斯賽後動粗引發大混亂

阿仙奴在英超聯賽中再次失分，作客遭榜尾球隊狼隊逼和2:2，痛失寶貴兩分；於聯賽榜領先次席，少打一場的曼城僅5分。兵工廠前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在終場哨聲響起後，因不滿情緒失控，怒撞對方守衛，引發了一場大規模的球場混戰，可謂失分又失品。

加比爾捷西斯賽後引發衝突

當球證泰亞尼（Paul Tierney）吹響完場哨時，顯然對賽果感到極度失望的加比爾捷西斯走向狼隊中堅耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera），用身體狠狠地撞向對方胸口。莫斯基拉隨即誇張地倒地，雙手抱頭在地上翻滾。

卡拉費奧利加入戰團

這一幕瞬間點燃了雙方球員的怒火，場面迅速失控。阿仙奴後衛卡拿費奧利（Riccardo Calafiori）與狼隊前鋒馬迪奧斯文尼（Mateus Mane）互相推撞並發生口角，而狼隊的阿當岩士唐（Adam Armstrong）亦衝向捷西斯，幸好被阿仙奴的教練團成員及時拉開。在狼隊球員關心仍在地上抱頭的莫斯基拉時，雙方職員亦衝入場內，試圖平息這場混亂。

在混亂中，引發事端的捷西斯似乎被球證出示了黃牌，隨後他被一名職員迅速帶離現場，護送回球員通道。

名宿批阿仙奴球員失控

對於這宗賽後衝突，阿仙奴名宿、現任評述員的阿倫史密夫（Alan Smith）在《天空體育》節目上表示，這宗事件充分顯示了兵工廠球員已「失去冷靜」，並且看起來「心態失衡」。