高級銀牌｜大埔新春開勝局 加時狂轟3球 4：1勝流浪奪今季首盃
更新時間：19:51 2026-02-18 HKT
發佈時間：19:51 2026-02-18 HKT
發佈時間：19:51 2026-02-18 HKT
高級組銀牌決賽今日（18號）大年初二下午3時正於旺角大球場上演，吸引4732名球迷入場觀戰。賽前場外設有舞獅表演助興，知名藝人陳百祥到場支持標準流浪，剛離開大埔的顏卓彬亦有現身支持前度球會。今仗戰況激烈，法定時間內1：1打和，未分勝負，要加時再決高下。最終大埔憑藉加時階段保連奴的關鍵入球，加上馬卡雷拿的梅開二度，以4：1大勝標準流浪，成功奪得今季首項錦標。
今仗戰況峰迴路轉。大埔開賽13分鐘先開紀錄，伊高沙托尼左路開出罰球，馬高斯山度士迎頂不入，被伏兵杜國榆鏟入先開紀錄。之後大埔主力伊高傷出，流浪把握機會不斷猛攻，可惜未能破蛋。易邊後流浪傾力反撲，64分鐘終見成果，哥迪斯禁區內勁射，韋法頓雖成功護空門，但伊巴謙補中得手，為流浪追成1：1平手。其後雙方再無紀錄，比賽進入加時。
法定時間內未能決出勝負，比賽要進入加時，加時6分鐘流浪哥迪斯踢跌單刀的馬卡雷拿被逐，流浪餘下時間十人應戰。大埔隨即把握人數優勢，加時12分鐘憑保連奴的頭槌及馬卡雷拿在113分鐘成功把握保連奴的傳中後，輕鬆射入第一球。 6分鐘後憑費蘭度的助攻梅開二度，最終以4：1大勝封王。而由公眾一人一票選出的最佳球員，則由標準流浪的門將葉嘉宇當選。
記者、攝影：廖偉業
