英超｜阿迪達賽後座駕被攔截索簽名 指責「簽名獵人」動機不純

阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）近日透露，在周日足總盃戰勝韋根後，他駕車離開酋長球場時，遭到一名球迷的持續騷擾，令他感到很不自在。他直言，雖然樂意與球迷互動，但必須警惕那些出於「錯誤理由」索取簽名的「職業簽名獵人」。

🚨💣 Heartbreaking scenes outside the stadium after Arsenal's win over Wigan Athletic last night 💔😔



A devoted Arsenal fan, holding his young son's jersey, begged Mikel Arteta for an autograph as the manager walked to his car.



Arteta looked over, said nothing, got in, and… pic.twitter.com/SfmsdNEMgP — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 16, 2026

座駕被困 攜家人遭騷擾

社交媒體上流傳的影片顯示，賽後阿迪達與家人一同駕車離開球場時，被困在車龍中。此時，一名球迷走近其座駕，持續要求他搖下車窗為球衣簽名。阿迪達對該名球迷的要求未予理會。

事件引發外界對球員及職員安全的關注。事實上，這類以轉售明星簽名紀念品圖利的「職業簽名獵人」，早已成為各大球會的一大安全隱患。阿仙奴早在三年前，已因應此類風險，重新檢討了球員及職員周邊的保安措施。

阿迪達：必須劃清界線

對於這次不快的經歷，阿迪達在記者會上詳細作出回應。他首先強調自己一向樂意與真正的球迷互動：「我一直嘗試保持尊重，我也樂於盡可能地為球迷簽名和拍照，我認為這是我們職責的一部分，但出於安全考慮，有些事情我們必須尊重。特別是當某些人這樣做時，他們並非出於正當的理由。」

他更憶述其妻子上次亦遇到類似事件，並被傳媒不公地報導，因此他認為在某些情況下，他們需要得到保護。他坦言：「如果沒有保護，我們會感到不自在，你甚至無法離開你的座駕，感覺非常不舒服。但我會坦然面對這一切。」

