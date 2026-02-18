歐聯｜ 雲尼斯奧斯怒斥種族主義者是懦夫 摩連奴反指對方挑釁在先

歐聯附加賽首回合皇家馬德里作客賓菲加，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）50分鐘射入唯一入球，助皇馬小勝1:0。雲尼斯奧斯入球後，懷疑遭到種族主義辱罵，並被水樽擊中，導致比賽一度中斷十分鐘。而賓菲加主帥摩連奴（Jose Mourinho）及其一名職員亦在混亂中被罰紅牌離場。

雲尼斯奧斯在50分鐘攻入全場唯一入球後，因其跳舞慶祝動作被球證出示黃牌，此舉似乎激怒了主場球迷。隨後，當他走回中圈時，與賓菲加的阿根廷翼鋒比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）發生口角。雲尼斯奧斯聲稱對方用「猴子」一詞辱罵他，但皇馬中場曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）則向記者透露，對方球員使用的是同性戀歧視的字眼。事件觸發雙方球員及職員衝出球場，場面一度失控。

摩連奴指雲尼斯奧斯挑釁在先

賽後，摩連奴在接受訪問時，卻將矛頭指向雲尼斯奧斯，認為是他挑釁在先。他說：「我相信是雲尼斯奧斯挑釁了球員和觀眾。我告訴他，當你入了那樣的球，你應該慶祝完就走開。當他在爭論種族歧視時，我告訴他，這家球會歷史上最偉大的人物（尤西比奧）就是黑人。這家球會最不可能的就是種族歧視。」摩連奴更暗示，這種事件總是發生在雲尼斯奧斯身上，似乎事出有因。

雲尼斯奧斯批評種族主義者是懦夫

雲尼斯奧斯本人賽後發表聲明，怒斥種族主義者是「懦夫」：「他們需要用球衣掩蓋嘴巴，以顯示自己的軟弱」。他對自己因慶祝入球而領黃牌表示不解，並批評賽會的處理程序形同虛設。另一位球星麥巴比（Kylian Mbappe）亦對事件感到憤怒，並力撐隊友：「雲尼斯奧斯應該想跳多久就跳多久，永不停止」。

阿諾德指是足球之恥

阿歷山大阿諾德(Trent Alexander-Arnold)稱這些場面「令人作嘔」：「我不能對此發表太多評論，因為可能正在進行調查，但我認為今晚發生的事情是足球的恥辱這掩蓋了比賽的精彩，尤其是在打進如此精彩的進球之後。雲尼斯奧斯在他的職業生涯中已經多次遭遇過這種情況，而今晚再次發生，毀了我們的夜晚，這簡直是恥辱，是足球的恥辱。這種行為在社會上絕不容許。太令人作嘔了。」