歐聯｜雲尼斯奧斯轟金球助皇馬1：0挫賓菲加 摩連奴被逐

足球世界
更新時間：07:15 2026-02-18 HKT
發佈時間：07:15 2026-02-18 HKT

在歐聯聯賽階段最後一輪，合演經典一役的賓菲加和皇家馬德里，於淘汰圈附加賽窄路相逢。由摩連奴帶領的賓菲加於首回合先在主場出擊，最終以0：1告負；他更於85分鐘兩黃一紅被逐。

雲尼斯奧斯的金球助皇馬於首回合小勝。美聯社
雲尼斯奧斯被主場球迷擲水樽掉中。美聯社
摩連奴兩黃一紅被逐。美聯社
今場充滿火藥味。美聯社
麥巴比黃金機會射高

在聯賽階段最後一輪，賓菲加補時憑門將的入球，以4：2擊敗皇馬而取得最後一張附加賽入場券。兩軍在淘汰圈附加賽再次碰頭，賓菲加於上半場24分鐘有一次不錯的破門機會，但奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）於禁區頂的射門，在皇馬門將泰拔高圖爾斯落地夠快下接住。皇馬上半場末段狂攻，其中以43分鐘一次流暢組織最精彩，雲尼斯奧斯祖利亞巧妙後腳傳送，但後上的麥巴比第一時間起腳高出。兩軍半場互交白卷。

摩連奴投訴過激被逐

下半場皇馬憑一記金球贏波，49分鐘雲尼斯奧斯於左路推橫起腳，皮球直發遠柱死角入網。下半場另一焦點是摩連奴，他於85分鐘因為不滿雲尼斯奧斯犯規後，沒有被罰第二面黃牌，向球證激烈投訴，最終他自己兩黃一紅被逐。皇家馬德里最終作客以1：0小勝賓菲加，次回合將於下周中、回到皇馬主場上演。

