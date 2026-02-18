歐聯｜PSG 3：2戲劇反勝摩納哥 安帥26分鐘換走丹比利成關鍵

歐聯附加賽上演「法國打吡」，由摩納哥主場對巴黎聖日耳門。今場上半場已出現4個入球，摩納哥早段領先兩球，以為形勢大好之際，半場被PSG扳平。摩納哥更於46分鐘起踢少個，最終PSG由後備上陣的杜伊射入奠勝球，首回合以3：2反勝十人摩納哥，主帥安歷基於26分鐘果斷換走丹比利成為關鍵。

摩納哥先入兩球

摩納哥曾在去年11月的法甲賽事中於主場擊敗過PSG，今仗開局亦順風順水。開賽僅1分鐘，科拿巴洛根（Folarin Balogun）接應左路傳中頭槌破網，為摩納哥先開紀錄。18分鐘，巴洛根再度建功，接應直線後單刀射破沙科諾夫（Matvey Safonov）十指關，攻入個人今季第10個入球，助主隊拉開比數至2：0。

PSG 3：2戲劇反勝摩納哥。法新社

杜伊後備上陣梅開二度。美聯社

丹比利於26分鐘被換走。法新社

杜伊26分鐘入替丹比利後梅開二度

PSG在22分鐘曾獲12碼，但中場域天拿（Vitinha）主射被對方門將高漢（Phillip Kohn）撲出。26分鐘，PSG主帥安歷基（Luis Enrique）果斷換人，由迪斯亞杜伊入替奧士文尼丹比利（Ousmane Dembele）。後備上陣僅3分鐘的杜伊隨即於29分鐘建功，在禁區內窄角度抽射撞柱入網，為PSG追成1：2。41分鐘，杜伊遠射被門將擋出不遠，阿舒拉夫（Achraf Hakimi）補射入網，為PSG於半場前扳平2：2。

高路雲下半場甫開賽被逐

易邊後不久，高路雲粗野攔截維天拿，球證起初出示黃牌，但經VAR翻看後改判紅牌，摩納哥由46分鐘起便少踢一人。PSG之後控制戰局，並憑杜伊於67分鐘射入個人今仗第2球；杜伊成為自2019年10月以來，首名在歐聯單場攻入兩球或以上的PSG後備球員。最終PSG以3：2戲劇反勝摩納哥。