歐聯｜十人祖雲達斯2：5加拉塔沙雷 史帥：表現退後了三步

歐聯附加賽展開，早場的的加拉塔沙雷主場迎戰祖雲達斯。主隊最終以5：2大勝67分鐘起十人應戰的祖雲達斯。這支土耳其冠軍帶著3球領先優勢前往都靈進行次回合，晉級形勢大好。

祖雲半場反超前2：1

今場戰況高潮迭起，加拉塔沙雷於15分鐘憑加比爾沙拉（Gabriel Sara）先開紀錄。不過，祖雲達斯隨即反擊，在中圈重開後第一個攻勢，憑古普美拿斯（Teun Koopmeiners）門前補中扳平。古普美拿斯於32分鐘接應直線第一時間起左腳，抽近柱上角入網，個人梅開二度，助祖雲達斯反超前2：1完半場。

祖雲達斯下半場潰敗。美聯社

史巴列堤對球隊表現極度失望。法新社

祖雲達斯首回合作客2：5大敗。法新社

加拉塔沙雷晉級形勢大好。美聯社

卡巴爾後備出場 21分鐘內領兩黃被逐

易邊後局勢逆轉，加拉塔沙雷先在49分鐘憑諾亞蘭治（Noa Lang）門前補中，之後於60分鐘有戴雲遜山齊士（Davinson Sanchez）接應罰球頭槌跣入，以3：2重奪領先優勢。祖雲達斯下半場表現急轉直下，半場後備入替的祖安卡巴爾（Juan Cabal），上陣僅21分鐘便領第二面黃牌被逐，祖雲達斯由67分鐘起便少踢一人，更是返魂乏術。主隊的諾亞蘭治於75分鐘把握對方防線失誤，個人梅開二度，加上沙查保爾（Sacha Boey）於86分鐘錦上添花，為加拉塔沙雷鎖定5：2勝局。

祖雲達斯教練史巴列堤（Luciano Spalletti）賽後直言對球隊表現極度失望：「今晚我們不是退後一步，而是退後了三步。」史帥分析今場敗因：「如果我們只會築起防線打反擊，己隊並沒有適合這種戰術的球員，也沒有足夠強悍的防守能確保滴水不漏。」他認為進攻才是最佳的防守：「如果我們表現不達應有質素，就會隨時面臨失波風險。」