Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙卡續約留效阿仙奴至2031年 30萬鎊周薪成隊中最高

足球世界
更新時間：05:24 2026-02-18 HKT
發佈時間：05:24 2026-02-18 HKT

阿仙奴宣布與布卡約沙卡簽署一份為期5年的新合約，意味着沙卡將留效至2031年。據悉，這份新約將令沙卡成為「兵工廠」陣中最高薪球員，周薪超過30萬鎊。

談判近1年  「巔峰期」留效助爭冠

沙卡與會方的續約談判已持續近1年，雙方早於今年1月達成口頭協議。沙卡原有的合約於2023年簽署，2027年屆滿。今次再度續約，意味着這名24歲翼鋒將，職業生涯最巔峰的歲月奉獻予阿仙奴。這對正於四線作戰、力爭自2020年以來首項錦標的阿仙奴而言，無疑是一大鼓舞。

阿仙奴青訓出身的沙卡，已經成為陣中主將。法新社
阿仙奴青訓出身的沙卡，已經成為陣中主將。法新社
沙卡與阿仙奴續約至2031年。法新社
沙卡與阿仙奴續約至2031年。法新社
沙卡成為阿仙奴最高薪球員。美聯社
沙卡成為阿仙奴最高薪球員。美聯社

阿仙奴近期積極與一眾主將簽署長約，以維持球隊的競爭力。去年夏天，會方已先後與威廉沙列巴（William Saliba）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）、尼華尼利（Ethan Nwaneri）及利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）等主力續長約。目前阿仙奴在英超以4分領先榜首，並已殺入3月舉行的聯賽盃決賽，將與曼城爭奪冠軍。此外，球隊已晉身歐聯淘汰賽及足總盃第5圈，繼續朝着「四冠王」之路邁進。

青訓出身 劍指柏拿紀錄

出身自阿仙奴青訓體系的沙卡，於2018年以17歲之齡首度為一隊上陣。至今他已為球隊在英超上陣217場，射入57球。本球季他表現依舊穩健，上陣33場入7球。若沙卡履行完這份至2031年約滿，屆時他將效力球隊長達13年。目前他在英超上陣次數距離名宿柏拿（Ray Parlour）保持的333場紀錄尚差116場，極有機會在未來打破紀錄。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
16小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
11小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
18小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
11小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
19小時前
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
影視圈
14小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
21小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
20小時前
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
影視圈
10小時前