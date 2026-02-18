英超｜沙卡續約留效阿仙奴至2031年 30萬鎊周薪成隊中最高

阿仙奴宣布與布卡約沙卡簽署一份為期5年的新合約，意味着沙卡將留效至2031年。據悉，這份新約將令沙卡成為「兵工廠」陣中最高薪球員，周薪超過30萬鎊。

談判近1年 「巔峰期」留效助爭冠

沙卡與會方的續約談判已持續近1年，雙方早於今年1月達成口頭協議。沙卡原有的合約於2023年簽署，2027年屆滿。今次再度續約，意味着這名24歲翼鋒將，職業生涯最巔峰的歲月奉獻予阿仙奴。這對正於四線作戰、力爭自2020年以來首項錦標的阿仙奴而言，無疑是一大鼓舞。

阿仙奴青訓出身的沙卡，已經成為陣中主將。法新社

沙卡與阿仙奴續約至2031年。法新社

沙卡成為阿仙奴最高薪球員。美聯社

阿仙奴近期積極與一眾主將簽署長約，以維持球隊的競爭力。去年夏天，會方已先後與威廉沙列巴（William Saliba）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）、尼華尼利（Ethan Nwaneri）及利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）等主力續長約。目前阿仙奴在英超以4分領先榜首，並已殺入3月舉行的聯賽盃決賽，將與曼城爭奪冠軍。此外，球隊已晉身歐聯淘汰賽及足總盃第5圈，繼續朝着「四冠王」之路邁進。

青訓出身 劍指柏拿紀錄

出身自阿仙奴青訓體系的沙卡，於2018年以17歲之齡首度為一隊上陣。至今他已為球隊在英超上陣217場，射入57球。本球季他表現依舊穩健，上陣33場入7球。若沙卡履行完這份至2031年約滿，屆時他將效力球隊長達13年。目前他在英超上陣次數距離名宿柏拿（Ray Parlour）保持的333場紀錄尚差116場，極有機會在未來打破紀錄。