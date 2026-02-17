Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春睇波手冊│今晚歐聯皇馬鬥賓菲加 又有法甲內訌 明晚阿仙奴對狼隊

足球世界
更新時間：19:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-17 HKT

今年新春雖然在周中，但撞正有亞冠精艾盃和歐聯淘汰圈附加賽，球迷們不愁寂寞，拜完年回家可以收看直播比賽。今明兩晚各有4場歐聯附加賽，重頭戲是今晚深夜4時的賓菲加主場對皇家馬德里，兩隊去月尾才交手，當時同樣地頭出擊的賓菲加靠補時階段門將的入球，贏4:2取得附加賽最後一席。時隔不足一個月，兩隊再碰頭，摩連奴倒戈銀河艇隊仍然話題十足。

賓菲加今晚鬥皇馬

而同時間還有法甲內訌，摩納可主場對巴黎聖日耳門，後者剛在法甲落敗，攻擊皇牌奧士文尼丹比利批評隊友太個人化，未知今場會知恥近乎勇，抑或再次失威。而明晚的4場歐聯，全部都有四大聯賽球隊壓陣、紐卡素、國際米蘭、馬德里體育會和利華古遜分途作客。

亞冠精英盃4場比賽免費直播

至於亞冠精英盃兩日有4場賽事於HOY76台免費直播，當中成都蓉城今晚作客日職町田維澤亞，前者有港腳亞歷斯祖在陣；而明晚上海海港主場對韓職蔚山HD，主隊亦有安永佳，且看兩位港腳會否出場。

此外，明晚亦有3場聯賽，阿仙奴作客狼隊，客軍上輪失分被曼城追至僅先4分，今場不容有失；而意甲前列大戰AC米蘭對科木，同樣令人期待。

本周末精選直播賽事
周二
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上6:00    亞冠精英盃    町田維澤亞 對 成都蓉城    HOY76台
晚上8:15    亞冠精英盃    柔佛DT 對 神戶勝利船    HOY76台
深夜12:00    亞冠精英盃    艾薩德 對 伊蒂哈德    HOY76台
深夜1:45    歐聯    加拉塔沙雷 對 祖雲達斯    Now643台
深夜4:00    歐聯    多蒙特 對 阿特蘭大    Now639台
深夜4:00    歐聯    賓菲加 對 皇家馬德里    Now643台
深夜4:00    歐聯    摩納哥 對 巴黎聖日耳門    Now638台

周三
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上6:00    亞冠精英盃    上海海港 對 蔚山HD    HOY76台
深夜1:45    歐聯    卡拉巴克 對 紐卡素    Now643台
深夜3:00    西甲    利雲特 對 維拉利爾    Now632台
深夜3:45    意甲    AC米蘭 對 科木    beIN SPORTS CONNECT
深夜4:00    歐聯    波杜基林特 對 國際米蘭    Now643台
深夜4:00    歐聯    布魯日 對 馬德里體育會    Now638台
深夜4:00    歐聯    奧林比亞高斯 對 利華古遜    Now639台
深夜4:00    英超    狼隊 對 阿仙奴    Now621台

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
5小時前
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
影視圈
6小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
10小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
9小時前
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
9小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
10小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
9小時前