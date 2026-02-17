新春睇波手冊│今晚歐聯皇馬鬥賓菲加 又有法甲內訌 明晚阿仙奴對狼隊

今年新春雖然在周中，但撞正有亞冠精艾盃和歐聯淘汰圈附加賽，球迷們不愁寂寞，拜完年回家可以收看直播比賽。今明兩晚各有4場歐聯附加賽，重頭戲是今晚深夜4時的賓菲加主場對皇家馬德里，兩隊去月尾才交手，當時同樣地頭出擊的賓菲加靠補時階段門將的入球，贏4:2取得附加賽最後一席。時隔不足一個月，兩隊再碰頭，摩連奴倒戈銀河艇隊仍然話題十足。

賓菲加今晚鬥皇馬

而同時間還有法甲內訌，摩納可主場對巴黎聖日耳門，後者剛在法甲落敗，攻擊皇牌奧士文尼丹比利批評隊友太個人化，未知今場會知恥近乎勇，抑或再次失威。而明晚的4場歐聯，全部都有四大聯賽球隊壓陣、紐卡素、國際米蘭、馬德里體育會和利華古遜分途作客。

亞冠精英盃4場比賽免費直播

至於亞冠精英盃兩日有4場賽事於HOY76台免費直播，當中成都蓉城今晚作客日職町田維澤亞，前者有港腳亞歷斯祖在陣；而明晚上海海港主場對韓職蔚山HD，主隊亦有安永佳，且看兩位港腳會否出場。

此外，明晚亦有3場聯賽，阿仙奴作客狼隊，客軍上輪失分被曼城追至僅先4分，今場不容有失；而意甲前列大戰AC米蘭對科木，同樣令人期待。

本周末精選直播賽事

周二

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上6:00 亞冠精英盃 町田維澤亞 對 成都蓉城 HOY76台

晚上8:15 亞冠精英盃 柔佛DT 對 神戶勝利船 HOY76台

深夜12:00 亞冠精英盃 艾薩德 對 伊蒂哈德 HOY76台

深夜1:45 歐聯 加拉塔沙雷 對 祖雲達斯 Now643台

深夜4:00 歐聯 多蒙特 對 阿特蘭大 Now639台

深夜4:00 歐聯 賓菲加 對 皇家馬德里 Now643台

深夜4:00 歐聯 摩納哥 對 巴黎聖日耳門 Now638台

周三

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上6:00 亞冠精英盃 上海海港 對 蔚山HD HOY76台

深夜1:45 歐聯 卡拉巴克 對 紐卡素 Now643台

深夜3:00 西甲 利雲特 對 維拉利爾 Now632台

深夜3:45 意甲 AC米蘭 對 科木 beIN SPORTS CONNECT

深夜4:00 歐聯 波杜基林特 對 國際米蘭 Now643台

深夜4:00 歐聯 布魯日 對 馬德里體育會 Now638台

深夜4:00 歐聯 奧林比亞高斯 對 利華古遜 Now639台

深夜4:00 英超 狼隊 對 阿仙奴 Now621台