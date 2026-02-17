Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│摩連奴合約有奇芭解約條款 鋪路重返皇馬？ 狂人：「條款唔關皇馬事﹗」

足球世界
更新時間：16:30 2026-02-17 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-17 HKT

今晚(17日)歐聯淘汰圈附加賽首回合，摩連奴帶領的賓菲加主場再對舊主皇家馬德里。有媒體再次炒作狂人重返銀河艇隊一事，報導指其合約內有完季後10日內可以無條件解約的條款，解讀這條款是為重返皇馬鋪路，摩帥坦承合約內的確有相關條款，但與皇馬無關，只是因賓菲加有機會有新主席，保障雙方才加入。

有條款可以賽季完結10日內解約

西班牙媒體《阿斯報》報導，摩連奴與賓菲加簽署2年合約時，內裡有特殊條款，就是今季最後一場比賽結束後的10天內，他可以無需支付違約金，單方面解除合約。如果履行，狂人到時可以無條件加盟任何球隊，適逢皇馬主席佩雷斯對他仍十分欣賞，加上球隊早前辭退沙比阿朗素後，僅委任艾比路亞暫時接手，外界解讀摩連奴可以重返皇馬。

摩連奴指條款與皇馬無關

摩連奴被問及合約，他坦承的確有特殊條款，但解釋當時賓菲加正在選主席，為保障雙方才加入，與皇馬無關：「這是一份特殊的合約，因為在選舉期間簽署，我和主席都認為要這樣做，我們當時是為了保護一位假想中的新主席。這份合約只與賓菲加有關，與皇馬之間沒有任何關係。我想補充這一點，就是核消除大家的疑慮。」同時他指自己當然可以拒絕皇馬的邀請。

