Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│皇馬今晚作客賓菲加 再遇舊帥摩連奴 狂人：要完美表現先可以再贏

足球世界
更新時間：14:30 2026-02-17 HKT
發佈時間：14:30 2026-02-17 HKT

歐聯淘汰圈附加賽首回合今明兩晚上演，最受注目是今晚(17日)賓菲加主場對皇家馬德里。兩軍在聯賽階段尾輪交手，賓菲加當時靠門將補時階段的入球，4:2贏皇馬剛好踏上附加賽尾班車，如今時隔不足一個月再交手，曾執教銀河艦隊的賓菲加教練摩連奴矢言要踢出完美表現，先可以再贏皇馬。(Now643台周三凌晨4:00直播)

半個月前賓菲加贏4:2

去月尾歐聯聯賽階段尾輪，賓菲加主場對皇馬踢得扣人心弦，前者在末段領先3:2，可是因得失球差仍未能取得24名以來獲附加賽席位，最後他們於補時最後一擊由門將杜魯賓頂入，將比數改寫成4:2，剛好以得失球差壓過同得9分的馬賽排24位，取得附加賽最後一席。

摩連奴：要有完美表現先可以再贏﹗

如今兩隊又在附加賽碰頭，曾執教過皇馬3季的摩連奴矢言受傷的虎最危，指現階段再鬥銀河艦隊肯定唔易踢。他直指要交出完美表現先可以再贏：「我認為賓菲加需要發揮出最佳水平，我說的不是高水平，而是最佳水平，幾季接近完美，這樣才可以贏波。皇馬就是皇馬；皇馬的球員就是皇馬的球員，他們的歷史、經驗和雄心都無可比擬。然而足球就有特別的力量，我有信心可以贏波而回。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
20小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
6小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
6小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
17小時前
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
9小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
生活百科
7小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
19小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年 氣色絕佳狀態驚人 一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
5小時前