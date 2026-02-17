歐聯│皇馬今晚作客賓菲加 再遇舊帥摩連奴 狂人：要完美表現先可以再贏

歐聯淘汰圈附加賽首回合今明兩晚上演，最受注目是今晚(17日)賓菲加主場對皇家馬德里。兩軍在聯賽階段尾輪交手，賓菲加當時靠門將補時階段的入球，4:2贏皇馬剛好踏上附加賽尾班車，如今時隔不足一個月再交手，曾執教銀河艦隊的賓菲加教練摩連奴矢言要踢出完美表現，先可以再贏皇馬。(Now643台周三凌晨4:00直播)

半個月前賓菲加贏4:2

去月尾歐聯聯賽階段尾輪，賓菲加主場對皇馬踢得扣人心弦，前者在末段領先3:2，可是因得失球差仍未能取得24名以來獲附加賽席位，最後他們於補時最後一擊由門將杜魯賓頂入，將比數改寫成4:2，剛好以得失球差壓過同得9分的馬賽排24位，取得附加賽最後一席。

摩連奴：要有完美表現先可以再贏﹗

如今兩隊又在附加賽碰頭，曾執教過皇馬3季的摩連奴矢言受傷的虎最危，指現階段再鬥銀河艦隊肯定唔易踢。他直指要交出完美表現先可以再贏：「我認為賓菲加需要發揮出最佳水平，我說的不是高水平，而是最佳水平，幾季接近完美，這樣才可以贏波。皇馬就是皇馬；皇馬的球員就是皇馬的球員，他們的歷史、經驗和雄心都無可比擬。然而足球就有特別的力量，我有信心可以贏波而回。」