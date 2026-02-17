高級組銀牌決賽｜大埔士氣高昂 陳肇鈞誓捧盃證球會仍具競爭力 「呢個年紀有盃賽都想贏，我冇時間浪費。」

高級組銀牌決賽周三（18日）下午3時正於旺角大球場上演，大埔與標準流浪爭奪本季首盃。大埔球員陳肇鈞（Philip）賽前揚言，雖然球隊今季經歷高低起伏，但今場決賽正是扭轉外界印象的最佳機會，強調自己「冇時間浪費」，誓要捧盃而回。

望捧盃證大埔仍具競爭力 沒有藉口每一場都要做好

陳肇鈞承認大埔今季表現有高有低：「可能亞冠2之後返嚟，本地聯賽有些不如理想，好多人認為我哋聯賽仲爭緊，但現在嘅狀況好明顯唔係。呢場波係一個好好機會去扭轉呢個印象，證明我哋仲係一隊好有競爭力嘅球隊。」

談到球隊傷兵問題加上顏卓彬離隊，陳肇鈞認為影響並非想像中大：「傷兵再加有球員離開，必然喺有影響，但係咪其他球員幫唔到我哋？我覺得唔係，我哋仲有好多有質素嘅球員喺度。出咩人都好，一樣有經驗、有決心去贏呢場波。」他更直言不喜歡以疲勞或傷患作藉口：「我不喜歡用亞冠2太累、怎樣怎樣做藉口，我覺得踢完一場有第二場，總之餘下比賽每一場都要做好。」

陳肇鈞：我仲好享受踢波，Keep到水平，我只會諗下一場波幾時踢。

被問到職業生涯仲踢到幾多年，陳肇鈞笑言從不考慮這個問題：「我唔會問自己呢個問題，我仲好享受踢波，呢個先最重要。仲踢到，仲有速度，仲keep到水平，我只會諗下一場波幾時踢。」他坦言到了這個年紀，心態更堅定：「特別係到咗呢個年紀，有咩盃賽我都想贏，我冇時間去浪費。唔想入到決賽因為一啲小問題而輸掉，我唔想咁樣。」

陳肇鈞期待於盧比度首次合作 欣賞他風格

陳肇鈞近日入選港隊賀歲盃名單，跟隨港隊暫代主教練盧比度（Chino）出戰。他直言期待與Chino合作：「我留意過佢嘅風格，唔係為講而講，係真係欣賞嗰種風格。雖然賀歲盃係表演賽，但都希望同佢有火花。我聽講佢係一個玩配合嘅教練，但我從來冇跟過佢，好難講，希望到時睇到啲嘢。」

他最後向讀者拜年：「新年快樂，恭喜發財，身體健康！記住初二，初二可能很多人都不會抽時間進來，但這場比賽絕對值得你幾個小時。因為我很想在大家面前打個盃，流浪也準備充足，係一場好睇嘅比賽！」

記者、攝影：廖偉業