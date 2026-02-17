Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高級組銀牌決賽｜大埔士氣高昂 陳肇鈞誓捧盃證球會仍具競爭力 「呢個年紀有盃賽都想贏，我冇時間浪費。」

足球世界
更新時間：18:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-17 HKT

高級組銀牌決賽周三（18日）下午3時正於旺角大球場上演，大埔與標準流浪爭奪本季首盃。大埔球員陳肇鈞（Philip）賽前揚言，雖然球隊今季經歷高低起伏，但今場決賽正是扭轉外界印象的最佳機會，強調自己「冇時間浪費」，誓要捧盃而回。

望捧盃證大埔仍具競爭力 沒有藉口每一場都要做好 

陳肇鈞承認大埔今季表現有高有低：「可能亞冠2之後返嚟，本地聯賽有些不如理想，好多人認為我哋聯賽仲爭緊，但現在嘅狀況好明顯唔係。呢場波係一個好好機會去扭轉呢個印象，證明我哋仲係一隊好有競爭力嘅球隊。」

談到球隊傷兵問題加上顏卓彬離隊，陳肇鈞認為影響並非想像中大：「傷兵再加有球員離開，必然喺有影響，但係咪其他球員幫唔到我哋？我覺得唔係，我哋仲有好多有質素嘅球員喺度。出咩人都好，一樣有經驗、有決心去贏呢場波。」他更直言不喜歡以疲勞或傷患作藉口：「我不喜歡用亞冠2太累、怎樣怎樣做藉口，我覺得踢完一場有第二場，總之餘下比賽每一場都要做好。」

陳肇鈞：我仲好享受踢波，Keep到水平，我只會諗下一場波幾時踢。 

被問到職業生涯仲踢到幾多年，陳肇鈞笑言從不考慮這個問題：「我唔會問自己呢個問題，我仲好享受踢波，呢個先最重要。仲踢到，仲有速度，仲keep到水平，我只會諗下一場波幾時踢。」他坦言到了這個年紀，心態更堅定：「特別係到咗呢個年紀，有咩盃賽我都想贏，我冇時間去浪費。唔想入到決賽因為一啲小問題而輸掉，我唔想咁樣。」

陳肇鈞期待於盧比度首次合作 欣賞他風格 

陳肇鈞近日入選港隊賀歲盃名單，跟隨港隊暫代主教練盧比度（Chino）出戰。他直言期待與Chino合作：「我留意過佢嘅風格，唔係為講而講，係真係欣賞嗰種風格。雖然賀歲盃係表演賽，但都希望同佢有火花。我聽講佢係一個玩配合嘅教練，但我從來冇跟過佢，好難講，希望到時睇到啲嘢。」

他最後向讀者拜年：「新年快樂，恭喜發財，身體健康！記住初二，初二可能很多人都不會抽時間進來，但這場比賽絕對值得你幾個小時。因為我很想在大家面前打個盃，流浪也準備充足，係一場好睇嘅比賽！」

記者、攝影：廖偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
4小時前
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
9小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
7小時前
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
影視圈
5小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
8小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
9小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
6小時前