英足盃│第5圈3場全英超對決 曼城硬撼紐卡素 阿仙奴抽中英甲隊向4冠邁進？

足球世界
更新時間：12:51 2026-02-17 HKT
發佈時間：12:51 2026-02-17 HKT

英格蘭足總盃第4圈最後一場在周一完成，賓福特憑對手的烏龍球，作客1:0擊敗馬爾斯菲FC，順利晉級。第5圈抽籤亦隨即舉行，11支英超有6隊將會直接交手，當中曼城將會作客硬撼紐卡素；利物浦就造訪狼隊。而車路士及阿仙奴就抽到好籤對低組別球隊，當中英超領頭羊將作客英甲的曼斯菲，收到衝擊4冠王的利好消息。

第5圈共3場英超內訌

英足盃第5圈16支球隊，有11隊來自英超，當中有3場英超內訌，包括曼城作客紐卡素；利物浦造訪狼隊，以及韋斯咸主場對賓福特。而目前在英超積分榜領放的阿仙奴，就抽到好籤，將會作客英甲的曼斯菲，後者目前於英甲僅排13位，過去6場各賽事只得1勝，槍手的晉級機會高唱入雲，繼續向賽季4冠王的終極目標邁進。

阿仙奴抽好籤鬥曼斯菲

而另一豪門車路士就作客鬥英冠域斯咸，後者目前於聯賽排第8位，第3圈曾淘汰英超諾定咸森林，藍獅要過關需要花點氣力。另外3場戲碼分別是富咸主場對修咸頓、列斯聯地頭鬥諾域治，以及新特蘭對維爾港/布里斯托城的勝方。

英足盃第5圈對賽

富咸 對 修咸頓
維爾港/布里斯托城 對 新特蘭
紐卡素 對 曼城
列斯聯 對 諾域治
曼斯菲 對 阿仙奴
狼隊 對 利物浦
域斯咸 對 車路士
韋斯咸 對 賓福特
註：前者主場

