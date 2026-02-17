英超│曼聯想挖角阿歷斯麥亞里士打 利物浦肯賣一定出手
更新時間：08:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-17 HKT
曼聯今夏將會徹底重組中場線，最近又有新目標，就是利物浦中場阿歷斯麥亞里士打(Alexis Mac Allister)。消息指紅魔正注視此子的動向，如果紅軍願意放人，就一定會出手，同時知情人士指曼聯都有自知自名，只有取得歐聯席位，才有資格斟介這名阿根廷世界盃冠軍中場。
曼聯注視麥亞里士打情況
阿歷斯麥亞里士打與利物浦的合約，到2028年夏天才屆滿，但他今季的狀態起伏不定，未能重演上季高水準的演出，所以有機會在今夏離開，轉換新環境。《鏡報》透露，曼聯高層對這名27歲中場一直十分欣賞，正密切注視其動向，只要紅軍願意將他放入轉會市場，就一定會出手斟介，希望得到心頭好。
紅魔有自知之明 有歐聯先出手
然而紅魔都有自知之明，知情人士指球隊高層十分清楚，除非曼聯今季能鎖定歐聯資格，下屆重返這項歐聯最頂級的球會比賽，否則根本沒有機會簽下這名阿根廷世界盃冠中場，所以大前提要在英超取得前4名。如果曼聯最終出手又成功買到，阿歷斯麥亞里士打有望成為繼1964年的比斯納爾後，就會直接從曼聯和利物浦之間轉會的球員。
