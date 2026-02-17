高級組銀牌決賽｜大埔初二與流浪爭盃 傷兵狀況未如理想 但會全力爭勝 放手讓顏卓彬外闖 堅Sir：對佢係可一不可再的機會

高級組銀牌決賽周三（18日）下午3時正於旺角大球場上演，大埔與標準流浪爭奪本季首盃。大埔主教練李志堅賽前透露，球隊仍有傷兵問題，但強調會盡全力爭勝。對於顏卓彬近日離隊，堅sir坦言對人手有影響，但認為對球員本人是可一不可再的機會，所以讓他離開。

大埔今季多線作戰，堅sir被問到會否集中爭奪個別錦標時表示：「盃賽有得衝擊就繼續，聯賽都希望keep到前5。」談及傷兵情況，堅sir坦承未如理想：「其實睇你就知道啦。呢個必須付出，打好多比賽就會發生。」

被問到顏卓彬離隊的影響，他直言：「情況並不是很嚴重，但一定有影響啦，彬仔係常規主力，少咗一個選擇嘛，當然一定有影響，但講真不少很嚴重。 平心而論，對於大埔少咗是一個選擇，但對於佢來講，可能係一個可一不可再的機會，我覺得應該要畀佢走。」

堅sir賽後透露新年計劃：「休息吓啦，睇利是！（笑）銀牌後休息幾日，跟住仲有比賽。」他更趁機向讀者拜年：「新年快樂，身體健康最重要！希望大家多多支持，如果新年冇咩事要做，入場睇波啦！」

記者、攝影：廖偉業