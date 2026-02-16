大埔流浪初二爭冠高級銀牌 流浪30年再入決賽冀球迷支持 大埔望贏波報答球迷

高級組銀牌決賽周三（18日）下午3時正於旺角大球場上演，大埔與標準流浪爭奪本季首盃。大埔主教練李志堅冀望贏波報答球迷及老闆；標準流浪相隔30年再闖銀牌決賽，教練林嘉緯直言意義重大，盼麾下放膽發揮。

大埔主教練李志堅與球員陳肇鈞，標準流浪教練林嘉緯與球員劉智樂，雙方出席賽前記者會。堅sir強調爭冠決心：「盃賽去到決賽 ，怎會不重要呢？我們想贏盃去證明一些東西，或者報答球迷報答老闆。我想每個職業足球從業員都想贏盃，我們很希望在初二贏得冠軍。 」陳肇鈞則呼籲球迷入場：「初二很多人未必抽時間入場，但這場比賽絕對值得大家花幾個小時。我很想大埔在大家面前捧盃，流浪也準備充足，肯定是一場好波。」

標準流浪對上一次打入銀牌決賽已是1994至1995球季，教練林嘉緯坦言意義重大：「老闆叫我們放膽做，給年青球員機會。入到決賽已收貨，他沒有給我們壓力。我跟球員講，盡量踢好場波，有機會出場就搏盡。」前鋒劉智樂表示入決賽是球隊目標，盼以冠軍報答老闆支持：「希望初二可以踢場好波給球迷睇，銀牌決賽戲碼新鮮，希望吸引球迷入場支持。」

記者、攝影：廖偉業