意甲│魯賓艾摩廉「復出」踢意甲 幫熱那亞上陣？ 真相原來係咁...

去月被曼聯辭退的魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，竟然重披球衣，為意甲熱那亞上陣？事實當然不是這樣，一位姓氏同樣為Amorim的巴西球員阿歷斯艾摩廉(Alex Amorim)，周日意甲首次為新東家熱那亞出場，當地電視台擺烏龍，在他替補出場時，錯誤用了魯賓艾摩廉的照片，就令後者意外「復出」。

被曼聯辭退的魯賓艾摩廉。法新社

魯賓艾摩廉「復出」踢意甲

阿歷斯艾摩廉在冬季轉會窗以800萬歐羅，從葡超球會艾華卡轉投熱那亞，直到周日意甲作客克雷莫納時首次出場，在89分鐘後備上陣。有趣的是，阿歷斯艾摩廉在場邊準備出場時，電視畫面顯示了他和被換走的中場芬特立的名字及照片，芬特立是他本人的照片，但阿歷斯艾摩廉就用上了前曼聯主教練魯賓艾摩廉的照片，立即在網上引起爭議，比0:0的賽果更多人談論。

轉播商用錯相片。直播截圖

轉播商用錯相片

有網民笑言：「魯賓艾摩廉教曼聯教唔掂，復出踢波仲好。」亦有球迷指阿歷斯艾摩廉本身名氣平平，今次靠魯賓艾摩廉成名。