Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲│魯賓艾摩廉「復出」踢意甲 幫熱那亞上陣？ 真相原來係咁...

足球世界
更新時間：19:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：19:30 2026-02-16 HKT

去月被曼聯辭退的魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，竟然重披球衣，為意甲熱那亞上陣？事實當然不是這樣，一位姓氏同樣為Amorim的巴西球員阿歷斯艾摩廉(Alex Amorim)，周日意甲首次為新東家熱那亞出場，當地電視台擺烏龍，在他替補出場時，錯誤用了魯賓艾摩廉的照片，就令後者意外「復出」。

被曼聯辭退的魯賓艾摩廉。法新社
被曼聯辭退的魯賓艾摩廉。法新社

魯賓艾摩廉「復出」踢意甲

阿歷斯艾摩廉在冬季轉會窗以800萬歐羅，從葡超球會艾華卡轉投熱那亞，直到周日意甲作客克雷莫納時首次出場，在89分鐘後備上陣。有趣的是，阿歷斯艾摩廉在場邊準備出場時，電視畫面顯示了他和被換走的中場芬特立的名字及照片，芬特立是他本人的照片，但阿歷斯艾摩廉就用上了前曼聯主教練魯賓艾摩廉的照片，立即在網上引起爭議，比0:0的賽果更多人談論。

轉播商用錯相片。直播截圖
轉播商用錯相片。直播截圖

轉播商用錯相片

有網民笑言：「魯賓艾摩廉教曼聯教唔掂，復出踢波仲好。」亦有球迷指阿歷斯艾摩廉本身名氣平平，今次靠魯賓艾摩廉成名。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
12小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
7小時前
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
影視圈
5小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
22小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
9小時前
小西灣夫婦財困 年廿九車內燒炭 送院雙雙不治
小西灣夫婦財困 年廿九車內燒炭 送院雙雙不治
突發
3分鐘前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
7小時前