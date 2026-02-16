Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│馬賽管理層變動或令格連活特離隊 曼聯唔回購都有著數？

足球世界
更新時間：16:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-16 HKT

法甲班霸馬賽繼教練迪沙比日前離隊後，體育總監賓拿迪亞亦在周日請辭，在戰術掌舵人和轉會操盤手先後離開，球隊的未來發展計劃預計將有變動，陣中頭號星將美臣格連活特(Mason Greenwood)有機會離隊。其母會曼聯或許因公眾壓力，未必會將這名曾捲入家暴和強姦案的鋒將帶回球隊，但由於紅魔當日與馬賽的轉會合約內，保留了50%下次轉會條款，如轉投其他球會都得到可觀的收入。

馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社
馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社
馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社
馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社
馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社
馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社
馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社
馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社

馬賽人事大變天

馬賽近日出現兩大變動，先有教練迪沙比與球會達成共識提早結束合作關係，周日再有體育總監賓拿迪亞請辭，一下子失去戰術掌舵人和轉會操盤手。意大利轉會專家羅馬諾表示，兩人離開意味馬賽會迅速啟動重解程序，由於球隊的資金不算充裕，最大機會是放走陣中具價值的球星來引援，最能夠套現的球員就是今季大熟大勇的美臣格連活特。

或出售美臣格連活特重建

格連活特今季33場各賽事共有23球8助攻，身價已升至5000萬歐羅，有球迷認為母會曼聯應該回購他，可以大大增強球隊的實力。然而這名24歲鋒將曾捲入家暴和強姦女友案，紅魔或許因為社會壓力而不會啟動回歸，但他們仍可在此子身上取得一筆可觀的收入。

曼聯有50%轉會分成

事緣曼聯將他賣予馬賽時，在合約內加入了50%下次轉會分成條款，即下次轉會費有一半歸紅魔所有。以其預計轉會費至少8000萬歐羅，曼聯將有4000萬歐羅進帳，可用作甚他轉會收購。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
7小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
2小時前
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨能力、續航力及防漏塵表現一文睇清
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清
生活百科
5小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
4小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
18小時前
消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者
社會
6小時前