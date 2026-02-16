法甲│馬賽管理層變動或令格連活特離隊 曼聯唔回購都有著數？

法甲班霸馬賽繼教練迪沙比日前離隊後，體育總監賓拿迪亞亦在周日請辭，在戰術掌舵人和轉會操盤手先後離開，球隊的未來發展計劃預計將有變動，陣中頭號星將美臣格連活特(Mason Greenwood)有機會離隊。其母會曼聯或許因公眾壓力，未必會將這名曾捲入家暴和強姦案的鋒將帶回球隊，但由於紅魔當日與馬賽的轉會合約內，保留了50%下次轉會條款，如轉投其他球會都得到可觀的收入。

馬賽陣中頭號星將美臣格連活特。法新社

馬賽人事大變天

馬賽近日出現兩大變動，先有教練迪沙比與球會達成共識提早結束合作關係，周日再有體育總監賓拿迪亞請辭，一下子失去戰術掌舵人和轉會操盤手。意大利轉會專家羅馬諾表示，兩人離開意味馬賽會迅速啟動重解程序，由於球隊的資金不算充裕，最大機會是放走陣中具價值的球星來引援，最能夠套現的球員就是今季大熟大勇的美臣格連活特。

或出售美臣格連活特重建

格連活特今季33場各賽事共有23球8助攻，身價已升至5000萬歐羅，有球迷認為母會曼聯應該回購他，可以大大增強球隊的實力。然而這名24歲鋒將曾捲入家暴和強姦女友案，紅魔或許因為社會壓力而不會啟動回歸，但他們仍可在此子身上取得一筆可觀的收入。

曼聯有50%轉會分成

事緣曼聯將他賣予馬賽時，在合約內加入了50%下次轉會分成條款，即下次轉會費有一半歸紅魔所有。以其預計轉會費至少8000萬歐羅，曼聯將有4000萬歐羅進帳，可用作甚他轉會收購。