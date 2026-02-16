Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│里昂3:0尼斯 13連勝成歐洲五大聯賽最強球隊

足球世界
更新時間：14:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：14:15 2026-02-16 HKT

周日法甲，里昂主場3:0輕取尼斯，將聯賽連勝走勢增至7場。連同歐霸和法國足總盃，里昂在所有比賽已經13連勝，成為歐洲五大聯賽最強勢球隊，已徹底走出近年的低潮期，入球功臣哥倫天才利素表示要贏得多一場，追平隊史的14連勝紀錄。

里昂主場3:0輕取尼斯。法新社
里昂連贏13場

里昂今場雖有從皇家馬德里外借的鋒將安迪歷停賽缺陣，但球隊仍然憑中場哥倫天杜利素和鋒將拿堤各入一球，主場2:0擊敗尼斯，將聯賽連勝走勢增至7場。而他們在法國足總盃和歐霸亦各贏3場，各賽事合共13連勝，是目前歐洲五大聯賽最長連勝之師，成最強球隊。

里昂主場3:0輕取尼斯。法新社
差一場追平隊史連勝紀錄

球隊在千禧年後最鼎盛時，曾締造14連勝的紀錄，杜利素矢言一定要再贏一場平紀錄：「無論如何，我們會歇盡全力去贏波，爭取像2000年代那支偉大的里昂一樣，達到14連勝。這對全隊來說意義非凡，也是一份莫大的獎勵。13連勝的勢頭非常積極，但我們不想結束，要繼續保持謙遜，一直前進。」里昂下次出場，是周末法甲作客斯特拉斯堡。

里昂鳳凰涅槃浴火重生

而13場連勝證明里昂已鳳凰涅槃浴火重生，他們於2025年曾遇上嚴重的財政乙危機，因負債過高被判罰降班法乙，幸隨後上訴成功，透過出售球員，股權結構變動，加上主席德斯杜請辭，由美籍韓裔女商人簡治接手經營，球隊營運才逐步改善，並靠一眾新兵踢出驚喜，造出連勝走勢。

里昂主場3:0輕取尼斯。法新社
