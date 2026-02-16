Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃│阿仙奴6年來首入第5圈 當年奪冠是阿迪達麾下唯一錦標

足球世界
更新時間：10:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:30 2026-02-16 HKT

阿仙奴在周日英格蘭足總第4圈作客主場4:0大勝英甲球隊韋根，相隔6年再次躋身第5圈。他們對上一次於英足盃殺入5圈，是2019至20球季，當時球隊更捧盃而回，這個亦是主教練阿迪歷入主槍手至今唯一冠軍，今次再次來到此階段，有奪冠吉兆。

過去5屆於第5圈或之前已出局

近年阿仙奴於足總盃籤運平平，屢遇強手而在較早階段已出局，過去5季都在第5圈或之前已經下馬，分別不敵修咸頓、諾定咸森林、曼城、利物浦和曼聯。今季球隊籤運亨通，第3圈抽中英冠下游球隊樸茨茅夫，作客大勝4:1，今仗更面對低兩級的韋根，不費吹灰之力於半場已遙遙領先4球，最終主場贏4:0，輕鬆躋身第5圈。

阿迪達任內僅得一個冠軍

值得一提，他們對上一次晉級英足盃第5圈是2019至20賽季，阿迪達在中途接手球隊，一直殺入決賽，並以2:1擊敗車路士奪冠。撇除季前賽性質的社區盾，這個是阿迪達入主槍手逾6年唯一錦標，今季再入第5圈有力重溫美夢。

阿仙奴對上一次躋身足總盃第5圈，是2019至20球季，當季更捧盃而固。路透社
阿仙奴對上一次躋身足總盃第5圈，是2019至20球季，當季更捧盃而固。路透社
阿仙奴對上一次躋身足總盃第5圈，是2019至20球季，當季更捧盃而固。路透社
阿仙奴對上一次躋身足總盃第5圈，是2019至20球季，當季更捧盃而固。路透社
2019至20球季的英足盃錦標，是阿迪達入主阿仙奴後唯一冠軍。路透社
2019至20球季的英足盃錦標，是阿迪達入主阿仙奴後唯一冠軍。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
13小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
23小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
13小時前
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂外籍漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
2小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
13小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
12小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
16小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
2小時前