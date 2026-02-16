英足盃│阿仙奴6年來首入第5圈 當年奪冠是阿迪達麾下唯一錦標
更新時間：10:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:30 2026-02-16 HKT
阿仙奴在周日英格蘭足總第4圈作客主場4:0大勝英甲球隊韋根，相隔6年再次躋身第5圈。他們對上一次於英足盃殺入5圈，是2019至20球季，當時球隊更捧盃而回，這個亦是主教練阿迪歷入主槍手至今唯一冠軍，今次再次來到此階段，有奪冠吉兆。
過去5屆於第5圈或之前已出局
近年阿仙奴於足總盃籤運平平，屢遇強手而在較早階段已出局，過去5季都在第5圈或之前已經下馬，分別不敵修咸頓、諾定咸森林、曼城、利物浦和曼聯。今季球隊籤運亨通，第3圈抽中英冠下游球隊樸茨茅夫，作客大勝4:1，今仗更面對低兩級的韋根，不費吹灰之力於半場已遙遙領先4球，最終主場贏4:0，輕鬆躋身第5圈。
阿迪達任內僅得一個冠軍
值得一提，他們對上一次晉級英足盃第5圈是2019至20賽季，阿迪達在中途接手球隊，一直殺入決賽，並以2:1擊敗車路士奪冠。撇除季前賽性質的社區盾，這個是阿迪達入主槍手逾6年唯一錦標，今季再入第5圈有力重溫美夢。
