英足盃│阿仙奴6年來首入第5圈 當年奪冠是阿迪達麾下唯一錦標

阿仙奴在周日英格蘭足總第4圈作客主場4:0大勝英甲球隊韋根，相隔6年再次躋身第5圈。他們對上一次於英足盃殺入5圈，是2019至20球季，當時球隊更捧盃而回，這個亦是主教練阿迪歷入主槍手至今唯一冠軍，今次再次來到此階段，有奪冠吉兆。

過去5屆於第5圈或之前已出局

近年阿仙奴於足總盃籤運平平，屢遇強手而在較早階段已出局，過去5季都在第5圈或之前已經下馬，分別不敵修咸頓、諾定咸森林、曼城、利物浦和曼聯。今季球隊籤運亨通，第3圈抽中英冠下游球隊樸茨茅夫，作客大勝4:1，今仗更面對低兩級的韋根，不費吹灰之力於半場已遙遙領先4球，最終主場贏4:0，輕鬆躋身第5圈。

阿迪達任內僅得一個冠軍

值得一提，他們對上一次晉級英足盃第5圈是2019至20賽季，阿迪達在中途接手球隊，一直殺入決賽，並以2:1擊敗車路士奪冠。撇除季前賽性質的社區盾，這個是阿迪達入主槍手逾6年唯一錦標，今季再入第5圈有力重溫美夢。

阿仙奴對上一次躋身足總盃第5圈，是2019至20球季，當季更捧盃而固。路透社

2019至20球季的英足盃錦標，是阿迪達入主阿仙奴後唯一冠軍。路透社