港超聯周日尾場上演前段班大戰，由榜首的𠎀志對上次名的理文，雙方今日火力全開，但𠎀志憑着神田夢實一記勁射破網下，以1:0小勝理文延續今季聯賽14場不敗。

神田夢實一箭定江山 1球挫理文助𠎀志延續聯賽不敗

今場一開波雙方就火力全開，僅開波5分鐘就憑着黃威開出角球，巴科爾頭槌攻門可惜高出，在31分鐘理文迎來重大機會，黃威開出角球杜素諾夫頭槌接應，被龐焯𤋮撲出後，杜度把握機會上前補射射向網側，到補時階段𠎀志有祖連奴邊路發動攻勢，阿祖安接應傳中頭槌，但被梁興𠎀救出，雙方上半場互交白卷返回更衣室。

易邊後藍鳥先有機會，54分鐘有神田夢實左路接球後推至中路禁區頂勁射破網，為𠎀志先打開記錄，其後理文為加強攻勢，換入艾華頓和辛尼與巴科爾再組三箭頭，但在𠍇志銅牆鐵壁的防守下始終無法攻破𠎀志大門，最終藍鳥以1:0擊敗黃黑軍團，以14場38分繼續坐穩榜首，而理文則踢少2場以26分位列第2。

朱兆基對爭標表示離結束還有時間先做好自己

而賽後今場建功的神田夢實表示：「在重要的比賽中入球是件非常好的事，因為可以幫助到球隊，我會繼續努力，希望接下來可以再有入球。」理文主帥朱兆基則表示今場是一場很少空間可以犯錯的比賽，而理文上半場無法把握住機會，而下半場𠎀志把握到因此落敗，而關於爭標走勢，朱sir則表示：「我諗我哋都係做翻自己啦，都係去專注翻每一場波，佢而家贏佢哋個優勢係唔係比較大呢？咁但係其實都係講緊一兩場波，因為大家如果計埋下一個循環，上半班下半班其實仲有成10場波，我覺得都仲有一段距離。」

記者/攝影：魏國謙