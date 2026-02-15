港超聯｜標準流浪收主力留力打銀牌決賽 一球致勝擊退冠忠南區

港超聯周日標準流浪主場迎戰高力北區，為備戰18日高級組銀牌決賽鬥大埔，今場流浪選擇收起大部分主力殘陣作戰，但靠着哥迪斯下半場一箭定江山下，以1:0小勝南區。

哥迪斯一箭定江山 殘陣流浪1:0挫南區

流浪為應付3日後銀牌決賽對大埔，今場收起像伊巴謙等主力刻意留力應付緊接的大戰，在今場南區更快入局，4分鐘開出角球，可惜丹尼路頂球高出，之後14分鐘再有梅里路罰球試射中楣彈出，之後流浪開始進入狀態，30分鐘一次反擊機會，哥迪斯殺入禁區燙射偏出，尾段南區雖對流浪造成不少威脅，惟最終都無功而還，互交白卷返回更衣室。

易邊後59分鐘南區率先失守，陳灝傳中策動攻勢，伍瑋謙出營解圍失誤，哥迪斯輕鬆打入空門，助流浪打開記錄領先1:0，隨後更收起進攻箭頭之一的中鋒劉智樂，南區之後展現出強烈反撲，惟都未能打開記錄，最終主隊以1:0取勝南區苦吞聯賽三連敗。

記者/攝影：魏國謙