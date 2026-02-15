Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜C朗復出即士哥助艾納斯贏波 慶祝動作似暗示留隊（有片）

足球世界
葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）結束罷賽，於周六的沙特職強勢回歸，復出僅18分鐘便取得入球，協助艾納斯（Al-Nassr）在沙特職業聯賽中，作客以2-0擊敗艾法特（Al-Fateh）。這位剛滿41歲的葡萄牙巨星，用行動宣告王者歸來，並以一個特別的慶祝動作，暗示自己將會留隊。


C朗早前因不滿球會管理層在轉會窗「零作為」，尤其在目睹競爭對手希拉爾（Al-Hilal）成功簽下其前皇馬隊友賓施馬（Karim Benzema）後，憤而缺席了兩場比賽以示抗議。據報，在球會的公共投資基金（PIF）滿足其多項要求，包括結清欠薪及給予球會高層更大自主權後，C朗最終決定重返球場。


攻入41歲後首球


今仗C朗佩戴隊長臂章正選上陣，並在第18分鐘接應沙迪奧文尼（Sadio Mane）的傳中，第一時間撞射破網，為球隊先開紀錄。入球後，他先做出其招牌的「Siu」慶祝動作，隨後更特意用手指指向自己，再指向地面，強烈地暗示自己將會留在這家沙特球會。這個入球是他職業生涯的第962個入球，距離其1000球的宏偉目標僅差38球。這也是他踏入41歲後的第一個入球，今季他已在23場比賽中攻入19球，效率驚人。


C朗深受艾納斯球迷愛戴


儘管C朗與球會之間曾出現摩擦，但其在艾納斯球迷心目中的地位依然穩固，在他缺陣期間，球迷仍揮舞旗幟以示支持。而葡萄牙國家隊主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）亦力撐愛將，認為C朗因其極高的專業標準和爭勝心，其實「非常容易管理」，並讚揚他以現今的狀態，仍是國家隊不可或缺的重要一員。
最終艾納斯贏2:0，在積分榜上繼續緊追榜首的希拉爾。C朗目前在沙特聯賽射手榜上，以17場入18球的成績位列第三，榜首則為賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）的20場入20球。
 

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）協助艾納斯（Al-Nassr）作客以2-0擊敗艾法特。路透社
