Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲│40歲莫迪歷寶刀未老獻絕殺入球 助AC米蘭擊敗比薩SC

足球世界
更新時間：17:48 2026-02-14 HKT
發佈時間：17:48 2026-02-14 HKT

40歲的克羅地亞中場莫迪歷(Luka Modric)仍然寶刀未老，他在周五意甲為AC米蘭踢足90分鐘之餘，還在末段攻入奠勝入球，領軍作客2:0擊敗比薩SC，助球隊將聯賽不敗走勢增至23場，並追平隊史於意甲3分制下同期第2佳紀錄。

莫迪歷85分鐘建功奠勝

AC米蘭今場憑中場羅夫度斯卓克的入球先開紀錄，但中鋒富洛克於換邊後射失12碼未能拉開比分，主隊比薩趁機由中場萊奧拿披平。莫迪歷於關鍵時刻扭身而出，85分策動攻勢後再衝入禁區，接應隊友的回傳冷靜射入，助AC米蘭險勝2:1。連同今仗，紅黑軍團於聯賽已23場不敗，期間收錄15勝8和。而球隊完成24輪後以53分排第2位，追平隊史於意甲三分制下同期第二佳紀錄，僅次於2003至04球季的61分。

將帥都讚不絕口 艾歷基：很幸運擁有他﹗

將帥賽後都大讚這名40歲老將，教練艾歷基表示：「我們很幸運擁有他，無論技術和性格層面，他都是一個完美的榜樣。你永遠都能夠從他身上學習，他真的太出色了。」為莫迪歷送上助攻的森梅利列斯就表示：「他太不可思議了。以他這樣的年紀，仍能在比賽拚搏到底，擁有絕不退縮的欲望。和這樣級數球員同場競技，對任何人來說都是一種享受。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
5小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
6小時前
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
13小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
11小時前
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
9小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
4小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
7小時前