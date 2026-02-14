意甲│40歲莫迪歷寶刀未老獻絕殺入球 助AC米蘭擊敗比薩SC

40歲的克羅地亞中場莫迪歷(Luka Modric)仍然寶刀未老，他在周五意甲為AC米蘭踢足90分鐘之餘，還在末段攻入奠勝入球，領軍作客2:0擊敗比薩SC，助球隊將聯賽不敗走勢增至23場，並追平隊史於意甲3分制下同期第2佳紀錄。

莫迪歷85分鐘建功奠勝

AC米蘭今場憑中場羅夫度斯卓克的入球先開紀錄，但中鋒富洛克於換邊後射失12碼未能拉開比分，主隊比薩趁機由中場萊奧拿披平。莫迪歷於關鍵時刻扭身而出，85分策動攻勢後再衝入禁區，接應隊友的回傳冷靜射入，助AC米蘭險勝2:1。連同今仗，紅黑軍團於聯賽已23場不敗，期間收錄15勝8和。而球隊完成24輪後以53分排第2位，追平隊史於意甲三分制下同期第二佳紀錄，僅次於2003至04球季的61分。

將帥都讚不絕口 艾歷基：很幸運擁有他﹗

將帥賽後都大讚這名40歲老將，教練艾歷基表示：「我們很幸運擁有他，無論技術和性格層面，他都是一個完美的榜樣。你永遠都能夠從他身上學習，他真的太出色了。」為莫迪歷送上助攻的森梅利列斯就表示：「他太不可思議了。以他這樣的年紀，仍能在比賽拚搏到底，擁有絕不退縮的欲望。和這樣級數球員同場競技，對任何人來說都是一種享受。」