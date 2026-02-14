Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃│車路士4:0侯城 柏度尼圖戴帽 利安戴納助攻帽子戲法

足球世界
更新時間：15:30 2026-02-14 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-14 HKT

周五英格蘭足總盃第4圈，車路士作客4:0大勝英冠球隊侯城，鋒將柏度尼圖(Pedro Neto)和中鋒利安戴納(Liam Delap)一起戴帽威風八面。尼圖3度破門收錄職業生涯首個帽子戲法；戴納則送出3次助攻，踢出加盟藍獅後最精彩一仗。

尼圖戴帽 戴納助攻帽子戲法

車路士今場面對英冠排第4的侯城，踢得清風送爽，出任進攻中場的柏度尼圖為球隊攻入第1、第2和第4球，當中首個、最後一球來自中鋒利安戴納的妙傳，而後者亦助攻予翼鋒艾斯迪華奧攻入第3球，收錄助攻帽子戲法。兩人合力帶領藍獅贏4:0，強勢晉級足總盃第5圈。

戴納踢出加盟藍獅代表作

今次是柏度尼圖職業生涯首次戴帽，英足總兩輪合共攻入4球表現出眾，他賽後喜言：「最重要是球隊贏波，希望繼續贏下去，在足總盃大勝4:0真的不容易。」而戴納就踢出加盟車路士以來的代表作，之前23場各賽事只有2球1助攻，今仗一口氣取得3次助攻，他亦滿意道：「我來到車路士的目標只有一個，就是贏波。很開心見到球隊有出色表現，很開心球隊可以將機會轉化成入球。」

