英超│熱刺聘請杜陀為看守主帥 簽短約帶隊到季尾 球迷：英冠見﹗
更新時間：08:30 2026-02-14 HKT
發佈時間：08:30 2026-02-14 HKT
歐洲多間媒體周五報導，英超熱刺決定聘請前祖雲達斯教練杜陀(Igor Tudor)為看守主帥，簽署短約帶隊到季尾。這名一代克羅地亞中堅13年教練生涯換過12支球隊，執教成績不敢恭維，而且他球員時代從未在英超效力，並不熟悉英格蘭足球，難怪不少球迷得知他上任後，嘲諷「熱刺下季英冠見」。
杜陀簽短約至季尾
熱刺近日辭退主教練湯馬士法蘭克後，盛傳會效法另一「Big6」球隊曼聯的做法，以一位過度人物接手帶隊到季尾，夏天再尋找新帥。意大利轉會專家羅馬諾、英國《每日郵報》、《The Athletic UK》等媒體周五不約而同報導，熱刺已決定聘請杜陀為看守主帥，將會簽短約帶隊至季尾，其合約內沒有轉正選項，據悉雙方已達成口頭協議，很快就落實。
執教生涯無球隊教得長
然而球迷對熱刺騁請杜陀的決定，都摸不著頭腦。皆因他由2013年展開執教生涯起，13年已換了換過12支球隊，最長只教了1年9個月，其餘大部份時間都不足一季，包括過去2支球隊拉素和祖雲達斯都是任教短短數月就下台。而球員時代他亦從未在英超球隊效力，對英格蘭足球認識有限，如今要突然執教內部問題數之不盡的熱刺，恐怕難領軍走出困境。
網民嘲諷熱刺將降班
不少球迷都不看好這次任命，眾人嘲諷熱刺將會降班，到時英冠見﹗
