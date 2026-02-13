英超│阿仙奴領放少有暗湧 近9季同期4次領先5分以下 3次被逆轉

阿仙奴在周四英超快車賽和賓福特失分後，雖然仍有4分領先優勢，但歷史數據顯示他們要衝擊聯賽冠軍有一定暗湧。近9季英超戰畢26輪後，有4季榜首和次席球隊的分差在5分以下，其中3次領頭羊被逆轉無緣冠軍，更巧合的是這3次後上封王的球隊都是曼城，現時後者正是落後槍手4分排第2位，未知歷史會否再次重演。

近9季同期4次領先5分以下 3次被逆轉

剛周中英超進行第26輪賽事，曼城主場3:0大勝富咸；阿仙奴作客賓福特就被逼和1:1，雙方之間的分差縮窄至4分。過去9屆英超相同階段，有5次榜首與次席球隊之間有雙位數分差，領頭羊都由頭帶到尾順利封王；餘下4次彼此之間相差5分或以下，3次最終逆轉，包括2018至19球季領先3分的利物浦、22至23球季領放5分的阿仙奴，以及23至24球季有1分優勢的紅軍，巧合地3次後上封王的球隊都是曼城。

曼城3次後上封王

唯一一次領先不足5分而未能逆轉，就是2021至22球季，當時有3分優勢的藍月頂住利物浦，順利奪冠。如果阿仙奴被曼城力追，按歷史數據前者奪冠現暗湧。