Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴領放少有暗湧 近9季同期4次領先5分以下 3次被逆轉

足球世界
更新時間：20:06 2026-02-13 HKT
發佈時間：20:06 2026-02-13 HKT

阿仙奴在周四英超快車賽和賓福特失分後，雖然仍有4分領先優勢，但歷史數據顯示他們要衝擊聯賽冠軍有一定暗湧。近9季英超戰畢26輪後，有4季榜首和次席球隊的分差在5分以下，其中3次領頭羊被逆轉無緣冠軍，更巧合的是這3次後上封王的球隊都是曼城，現時後者正是落後槍手4分排第2位，未知歷史會否再次重演。

近9季同期4次領先5分以下 3次被逆轉

剛周中英超進行第26輪賽事，曼城主場3:0大勝富咸；阿仙奴作客賓福特就被逼和1:1，雙方之間的分差縮窄至4分。過去9屆英超相同階段，有5次榜首與次席球隊之間有雙位數分差，領頭羊都由頭帶到尾順利封王；餘下4次彼此之間相差5分或以下，3次最終逆轉，包括2018至19球季領先3分的利物浦、22至23球季領放5分的阿仙奴，以及23至24球季有1分優勢的紅軍，巧合地3次後上封王的球隊都是曼城。

曼城3次後上封王

唯一一次領先不足5分而未能逆轉，就是2021至22球季，當時有3分優勢的藍月頂住利物浦，順利奪冠。如果阿仙奴被曼城力追，按歷史數據前者奪冠現暗湧。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前