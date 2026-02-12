英超｜遠藤航足踝重創仍忍痛防守 史諾特：鬥志可嘉 傷勢不樂觀

利物浦日本國腳中場遠藤航（Wataru Endo）在對陣新特蘭的比賽中，懷疑足踝嚴重受創，在被擔架抬離場前，仍忍痛堅持多防守一個角球，其驚人的鬥志贏得外界一致讚賞。然而，領隊史諾特（Arne Slot）賽後坦承其傷勢「不樂觀」，甚至可能影響其今夏代表日本出戰世界盃。

戴氧氣面罩紓緩痛楚

事發在比賽下半場，遠藤航在一次防守傳中時，落地姿勢笨拙導致足踝受傷。這位以拼搏見稱的日本國腳，在受傷後勇敢地嘗試繼續作賽，但很快便不支倒地。醫護人員隨即衝入場內，為他戴上氧氣面罩以紓緩痛楚，經過約五分鐘的治理後，他最終在第68分鐘被擔架抬離場，由隊友祖高美斯（Joe Gomez）入替。

忍痛防守展現頑強鬥志

領隊史諾特賽後對其傷勢表示擔憂，但同時對其鬥志致以最高敬意：「傷勢看起來不妙，我預計他將會缺陣頗長一段時間。但他的鬥志實在可嘉，在傷勢看起來非常不妙的情況下，他仍然留在場上多防守一個死球。這完全體現了他和這支球隊的精神面貌。」

勢影響代表日本出戰世界盃

遠藤航的奮戰精神，亦贏得了球迷，甚至對手球迷的一致讚賞。新特蘭的官方社交媒體亦發文祝願他早日康復。有球迷留言道：「遠藤航完美地詮釋了身穿利物浦球衣的意義。即使足踝看似已斷掉，他仍然站起來去防守角球。」雖然傷勢的具體嚴重程度目前尚不清楚，但外界擔心他可能因此錯過今夏代表日本國家隊出戰世界盃的機會。