足球｜賀歲盃決選出爐 七位小將入選 盧瀚霆、陳卓賢、 COLLAR聯乘韓啦啦隊添喜氣

中國香港代表隊將於大年初五（2月21日）下午3時在香港大球場出戰賀歲盃2026，硬撼韓職勁旅FC首爾。足總今日（12日）公布23人決選名單，包括慈英等多達7名25歲以下小將入選。

今屆名單共有7名25歲以下球員，當中包括21歲的後衛慈英和後衛甘智健。慈英24年回港，加盟傑志後，成爲球隊主力球員，亦於省港盃入選港隊正選，相信這次入選港隊正選機會頗大。中場有余在言。前鋒則有李樂謙和劉家喬。門將有22歲的龐焯熙，以及月初首度為理文在港超聯正選、年僅19歲的潘尚希。現效力深圳青年人的後衛梁諾恆成為唯一外流兵，而標準流浪的葉嘉宇今季復出表現神勇，助球隊殺入銀牌決賽，終首度獲徵召。

賀歲盃當日表演陣容星光熠熠，除早前公布的南韓啦啦隊Lady Wiz的八位「應援女神」申洗晞、金韓瑟、李藝斌、金佳賢、金吉娜、金海莉、李今珠及鄭熙靜外，本地人氣男團MIRROR成員的盧瀚霆（Anson Lo）與陳卓賢（Ian）亦會擔任表演嘉賓。而COLLAR全員亦會同場演出，實現港韓偶像世紀聯乘。

賀歲盃23人決選名單

守門員：葉嘉宇 (標準流浪)、龐焯熙 (傑志)、潘尚希 (理文)、謝家榮 (大埔)

後衛：慈 英、甘智健、林樂勤 (傑志)、杜 度、余煒廉 (理文)、梁諾恆 (深圳青年人)、杜國榆 (大埔)

中場：余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、黃 威、胡晉銘 (理文)、費蘭度、 陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、洛迪古斯 (東方)、祖連奴 (傑志)、艾華頓、 劉家喬 (理文) 、李樂謙 (大埔)