英超｜傳熱刺屬意希汀加當看守領隊 普捷天奴夏天正式接掌球隊

英超周三宣布炒掉領隊湯馬士法蘭（Thomas Frank）後，據報球會打算先任命一位看守領隊執教至季尾，留待今夏物色新任正式主帥。上月才加入教練團的前荷蘭國腳希汀加（John Heitinga）是看守領隊的熱門人選之一，而前領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）則被傳有機會在今夏回歸執教。

傳希汀加當看守領隊

據悉熱刺會先聘請一名看守領隊執教至季尾，教練團成員之一的希汀加屬熱門人選。希汀加去年離開利物浦領隊史洛特的教練團，到荷甲執教阿積士，但領軍不足6個月被解僱；上月才加入熱刺的教練團。另一位看守領隊熱門人選是球會名宿羅比堅尼（Robbie Keane），他目前在匈牙利球隊費倫斯華路士執教，成績不俗，其球會背景及個人魅力或能重新凝聚球隊士氣。

等普捷天奴夏天正式領軍

至於夏季的正式主帥人選，普捷天奴無疑是球迷和管理層心目中的大熱。在周二不敵紐卡素的比賽中，球迷已高唱其名字。據了解，普捷天奴與美國國家隊的合約將在六月世界盃後結束，屆時他將恢復自由身，並傾向重返他仍然居住的英格蘭球壇執教。

迪沙比亦在考慮之列

不過，若熱刺等到夏天才作決定，將會有更多人選浮上水面。白禮頓前主帥、剛與馬賽分手的迪沙比（Roberto De Zerbi）是另一位潛在目標，但他火爆的性格及早前對格連活特（Mason Greenwood）的高度評價，或會引起爭議。此外，般尼茅夫的伊拉奧拿（Andoni Iraola）及利物浦帥位未穩的史洛特（Arne Slot）等，都可能成為目標。整個遴選過程將由球會行政總裁雲卡迪咸（Vinai Venkatesham）及體育總監蘭治（Johan Lange）主導。