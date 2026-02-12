Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜森林今季第三次易帥 賽和狼隊後宣布炒領隊戴治

足球世界
更新時間：11:56 2026-02-12 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-12 HKT

英超護級球隊諾定咸森林周三與狼隊互交白卷後，球會隨即發表聲明宣布解僱僅上任四個月的領隊戴治（Sean Dyche）。戴治已是森林今季解僱的第三位主帥，前兩位分別是紐奴（Nuno Espirito Santo）及普斯迪高古（Ange Postecoglou）。

領軍22戰僅取18分
現年54歲的戴治在去年十月接掌球隊時，森林排英超尾3，距離安全區尚有兩分差距；如今他被辭退，球隊排尾4高出降班區3分。在他執教的22場聯賽中，森林僅取18分。不過，他成功帶領球隊殺入歐霸盃附加賽，將於下周作客伊斯坦布爾，與費倫巴治進行首回合的較量。球會在聲明中感謝了戴治及其團隊的努力，並祝願他們未來好運，但表示現階段不會再作進一步評論。
領軍森林僅4個月
據《每日郵報》報導，狼隊前主帥佩雷拉（Vitor Pereira）是接替帥位的熱門人選。諷刺的是，佩雷拉本人亦是在去年十一月因開季戰績不佳而被狼隊解僱，但他此前在2024年十二月接手狼隊後，曾成功帶領球隊輕鬆護級。
戴治：接受班主的選擇
對於被炒，戴治本人似乎早有心理準備，並坦然接受。他表示：「如果班主想作出改變，那是他的決定。這就是現今的足球，這就是現實。但我不是在質疑班主，他從頭到尾都對我絕對公平，我也對他很坦誠，每一步都告訴他真相。」他續說：「我是一個現實主義者，我明白最近幾場比賽後，這裏的輿論聲音發生了巨大變化，要求很高，而且越來越高，期望也立即增長。當我接手這份工作時，我沒有任何幻想。英超沒有捷徑可走，我們並非處於糟糕的連敗中，但我們處於積分榜的錯誤一端，賽果說明了真相。現在的審查來得更快，每個人都想要更多，而且想更快得到。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT