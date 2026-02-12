英超｜森林今季第三次易帥 賽和狼隊後宣布炒領隊戴治

英超護級球隊諾定咸森林周三與狼隊互交白卷後，球會隨即發表聲明宣布解僱僅上任四個月的領隊戴治（Sean Dyche）。戴治已是森林今季解僱的第三位主帥，前兩位分別是紐奴（Nuno Espirito Santo）及普斯迪高古（Ange Postecoglou）。

領軍22戰僅取18分

現年54歲的戴治在去年十月接掌球隊時，森林排英超尾3，距離安全區尚有兩分差距；如今他被辭退，球隊排尾4高出降班區3分。在他執教的22場聯賽中，森林僅取18分。不過，他成功帶領球隊殺入歐霸盃附加賽，將於下周作客伊斯坦布爾，與費倫巴治進行首回合的較量。球會在聲明中感謝了戴治及其團隊的努力，並祝願他們未來好運，但表示現階段不會再作進一步評論。

領軍森林僅4個月

據《每日郵報》報導，狼隊前主帥佩雷拉（Vitor Pereira）是接替帥位的熱門人選。諷刺的是，佩雷拉本人亦是在去年十一月因開季戰績不佳而被狼隊解僱，但他此前在2024年十二月接手狼隊後，曾成功帶領球隊輕鬆護級。

戴治：接受班主的選擇

對於被炒，戴治本人似乎早有心理準備，並坦然接受。他表示：「如果班主想作出改變，那是他的決定。這就是現今的足球，這就是現實。但我不是在質疑班主，他從頭到尾都對我絕對公平，我也對他很坦誠，每一步都告訴他真相。」他續說：「我是一個現實主義者，我明白最近幾場比賽後，這裏的輿論聲音發生了巨大變化，要求很高，而且越來越高，期望也立即增長。當我接手這份工作時，我沒有任何幻想。英超沒有捷徑可走，我們並非處於糟糕的連敗中，但我們處於積分榜的錯誤一端，賽果說明了真相。現在的審查來得更快，每個人都想要更多，而且想更快得到。」