英超｜熱刺宣佈解僱主帥法蘭克 賽後曾指帥位安穩轉頭被炒

英超球會熱刺（Tottenham Hotspur）周二晚在主場以 1-2 不敵紐卡素後，翌日（11日）正式宣佈，解除主教練湯馬士法蘭克（Thomas Frank）的職務。這位丹麥籍教頭在敗予喜鵲的聯賽後稱日前才與球會管理層會面，並稱自己獲老闆支持繼續執教，怎料不足24小時後就官宣被炒。

法蘭克帶領熱刺戰績低迷。路透社

熱刺在英國時間周三上午發表官方聲明宣布法蘭克離任，並指球會的管理層一直致力給予他所需的時間和支持構建球隊：「然而，鑑於球隊的戰績及表現，董事會認為有必要在球季目前的階段作出改變。」

球會在聲明中亦感謝法蘭克傾盡全力推動球會發展，並祝願他未來一切順利。

踏入2026未嘗一勝黯然下課

法蘭克在北倫敦執教8個月一直未能扭轉球會的低迷表現，周二聯賽不敵紐卡素成壓垮駱駝的最後一根稻草。皆因這場敗仗令熱刺在英超積分榜上跌至第 16 位，僅比降班區高出 5 分，護級形勢岌岌可危。踏入 2026 年以來，熱刺在聯賽中未嘗一勝，主場戰績更是慘不忍睹，近 5 仗得 2 和 3 負，球迷的不滿情緒在對陣紐卡素一役中徹底爆發。

現年 52 歲的法蘭克於 2025 年 6 月接替普斯迪高古（Ange Postecoglou）出任熱刺主帥。此前他在賓福特（Brentford）執教七年，成績斐然，但未能將成功經驗複製到這家北倫敦豪門。據悉，球會董事會認為在賽季關鍵時刻，必須做出改變以挽救球隊的命運。 目前熱刺尚未公布繼任人選，但外界盛傳剛離開馬賽的迪沙比（Roberto De Zerbi）是熱門接手人選之一。

記者：胡恩汛