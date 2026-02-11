Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│車路士衝擊5連勝同樣失敗 黑色6分鐘連失2球 羅仙尼亞：「我接受唔到﹗」

更新時間：12:18 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:50 2026-02-11 HKT

曼聯於周二英超快車僅賽和韋斯咸，未能將聯賽連勝走勢增至5場，另一「Big6」豪門車路士衝5連勝同樣失敗，主場對列斯聯一度領先2球下，被逼和2:2。藍獅今場全面佔優，但因後防失誤在下半場5分鐘內連失2球，葬送大好局面，主教練羅仙尼亞(Liam Rosenior)矢言球隊各項表現都達到預期，和波「接受唔到」﹗

下半場經歷黑色6分鐘連失兩球

車路士今仗上半場由前鋒祖奧柏度接應中場高爾彭馬的直線妙傳，單刀射入先開紀錄。柏度換邊後又搏到12碼，彭馬操刀射入拉開比分。眼看全場共有19次射門的藍獅可以輕鬆贏波之際，突然於67至73分鐘經歷黑色6分鐘，先有防守中場摩西斯卡些度禁區內犯規輸極刑，敵鋒盧卡斯尼美查主射中鵠，之後守將們又未能解圍成功，讓列斯聯鋒將諾亞奧卡科射入，最終在大好形勢下和2:2。

車路士同樣衝5連勝失敗 錄4勝1和

賽前連贏賓福特、水晶宮、韋斯咸和狼隊的車路士，與曼聯同樣衝擊5連勝失敗，賽後繼續落後紅魔1分排第5位。該隊主教練羅仙尼亞矢言接受唔到：「我幾乎想不起列斯聯在比賽中，有任何射門或威脅。我們的大部份表現，例如控球、逼搶和活力，都達到了我的預期，正因如此，未能贏波令人難以接受。」他續指球隊只是經歷了黑色6分鐘，球員當時有點不集中而接連失守，整場比賽其餘90分鐘都是他們表現更好，所以賽果非常荒謬。

車路士在全場佔盡優勢下，被列斯聯帶走1分。法新社
車路士衝擊5連勝失敗，與列斯聯各得1分。法新社
羅仙尼亞矢言和波接受唔到。法新社
