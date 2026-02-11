Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜史洛特感嘆執教生涯最艱難賽季：利物浦若失歐聯資格絕不接受

足球世界
更新時間：06:47 2026-02-11 HKT
發佈時間：06:47 2026-02-11 HKT

利物浦上季英超奪冠的強勢不復見，隨著主場不敵曼城，這支衛冕之師正陷入嚴重的信心危機。領隊史洛特（Arne Slot）坦言，目前是他執教生涯中最艱難的時刻，球隊表現完全未達標準，若最終失去歐聯席位，今季將是徹頭徹尾的失敗。

「今季表現未達標」

史洛特感嘆，今個球季是他執教生涯中「最艱難的一季，而且是遠超以往」。他坦言自己過去的執教之路大多伴隨勝利與正面評價，對於目前接連失分感到極不習慣。史洛特直言：「我不認為自己曾經連續輸掉兩場比賽（直到現在），這對我來說是個例外，我還未習慣這種情況。」他強調對利物浦而言，一場和局的感覺都形同落敗，目前球隊的發揮遠低於應有水準，「球員們知道利物浦的標準意味著什麼，而我們現在的表現並未達到。」

史洛特形容現時為執教生涯的低谷。（美聯社）
蘇保斯拉爾將在對新特蘭的聯賽中停賽。（美聯社）
史洛特對自己在利物浦的前景仍感樂觀。（美聯社）
儘管紅軍在去年夏天斥資近4.5億英鎊重金增兵，包括以破紀錄的1.25億英鎊簽入前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），但目前聯賽僅排第6，踢少場下落後第5位的車路士5分。史洛特發出警告，指若球隊最終未能取得下季歐聯資格，絕對是不可接受：「當我來到這裏只簽下費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）時，那是在踢歐霸盃的賽季之後。這對球會的運作方式有巨大影響，我對此完全理解。」

右路防線陷傷兵潮

紅軍今晚深夜將作客新特蘭，但球隊陷入嚴重的傷兵潮，特別是右後衛位置幾乎全線崩潰。在干拿巴特利（Conor Bradley）賽季報銷、謝利美費明邦（Jeremie Frimpong）與祖高美斯（Joe Gomez）受傷缺陣下，原本客串該位置的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）亦因對曼城時領紅而停賽，加上長期傷兵伊沙克及中堅里奧尼（Giovanni Leoni），史洛在排兵布陣上顯得捉襟見肘。

雖然身處執教生涯的最低潮，史洛特仍試圖保持樂觀。他承認在連敗或和局後帶領球隊，與贏波時完全不同，但他深信球季尚未結束：「這棟訓練中心裡沒有人認為我改變了，我們在今個賽季仍有可能成就一些特別的事情。」

