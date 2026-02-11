Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士防線連環災難級失誤　領先兩球下被列斯聯逼和

足球世界
更新時間：06:35 2026-02-11 HKT
發佈時間：06:35 2026-02-11 HKT

車路士換帥後的強勁走勢，終於在史丹福橋遭遇重挫。儘管「藍戰士」在比賽大部分時間掌控大局，並一度手握兩球領先優勢，卻在賽事尾段因一系列低級防守失誤，最後被列斯聯以 2：2 逼和，新帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）上任後的英超連勝紀錄告終。

主隊今仗有一個完美的開局。雙方互有攻守之下，車路士憑藉祖奧柏度（Joao Pedro）及當家球星高爾彭馬（Cole Palmer）分別在上、下半場各建一功，為「車仔」領先2球。然而，局面在第60分鐘開始逆轉，車路士中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo）在禁區內一次魯莽且不必要的攔截，撞跌了列斯聯的積頓保利（Jayden Bogle），主球證隨即判罰12碼。列斯聯前鋒尼美查（Lukas Nmecha）冷靜主射入網，為客隊追成落後1：2。

祖奧柏度為車路士先開紀錄。（美聯社）
諾亞奧卡科為列斯聯扳成平手。（美聯社）
高爾彭馬再度建功。（美聯社）
車路士後防連環失誤

隨後車路士防線更出現「災難式」的集體失誤。面對列斯聯的一次長傳進攻，3名後防球員包括小將阿捷岩邦（Josh Acheampong）、馬路古斯圖（Malo Gusto）及門將羅拔山捷士（Robert Sanchez）在禁區內完全缺乏溝通，3人在處理同一個落點時撞在一起，無人能解圍下，結果被埋伏在旁的諾亞奧卡科（Noah Okafor）門前亂軍之中「偷雞」篤入扳平入球。末段車仔狂攻，但仍無法改變失分結果，最終車路士與列斯聯以2：2賽和，各得1分。

車路士賽後以12勝8和6負得44分，排在第5位，未能把握第4位的曼聯同日失分爬頭，續以1分落後「紅魔」。列斯聯則以7勝9和10負得30分，排在第15位。

