Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜C朗拿度罷踢風波告終 傳艾納斯屈服滿足多項要求

足球世界
更新時間：14:53 2026-02-10 HKT
發佈時間：14:53 2026-02-10 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與沙特球會艾納斯（Al-Nassr）的罷踢風波，據報已告一段落。根據葡萄牙《球報》報導，艾納斯已向C朗的多項要求作出讓步，這位葡萄牙巨星的「罷工」亦隨之結束。

賓施馬轉會成導火線

現年40歲的C朗，儘管領著高達44.8萬鎊(約480萬港元)的天價周薪，但仍連續缺席了球隊的兩場比賽。據悉，他對球會在冬季轉會窗的「零作為」和缺乏雄心感到極度憤怒，尤其在目睹聯賽競爭對手、同為沙特公共投資基金（PIF）旗下的希拉爾（Al-Hilal），成功從伊蒂哈德（Al-Ittihad）引進其前皇馬隊友賓施馬（Karim Benzema）後，不滿情緒達到頂點。

球會讓步平息怒火

報導指，為了平息C朗的怒火，艾納斯已採取多項措施。首先，球會重新恢復了兩位高層的權力，分別是C朗的密友、行政總裁祖斯施美度（Jose Semedo），以及體育總監施蒙古天奴（Simao Coutinho）。據稱，這兩位高層的權力在一月份曾受到限制，導致球會無法在轉會市場上有所動作。其次，C朗亦對球會內部員工的薪金被拖欠問題表示不滿，認為待遇不公。為此，艾納斯已付清所有欠薪，以爭取C朗重返球場。

C朗料周六聯賽復出

據悉，這位前曼聯球星將不會隨隊出戰周中作客土庫曼球隊阿卡達（Arkadag）的亞協盃賽事，但他預計將在本週六對陣艾法特（Al-Fateh）的沙特聯賽中正式復出。自上週五以來，C朗一直在進行單獨訓練，並接連缺席了聯賽對艾利雅德和伊蒂哈德兩仗，諷刺的是艾納斯在這兩場比賽中均獲勝。

引發C朗不滿的導火線是賓施馬轉投希拉爾，而艾納斯在冬窗僅引進了一名年輕中場，這讓C朗對球會的操作大為不滿。不過，沙特職業聯賽上周曾向《每日郵報體育版》發聲明，暗示C朗的指控並無根據，並強調：「沙特職業聯賽的結構基於一個簡單原則：每家球會都在相同的規則下獨立運作。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
4小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前