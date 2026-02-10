沙特職｜C朗拿度罷踢風波告終 傳艾納斯屈服滿足多項要求

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與沙特球會艾納斯（Al-Nassr）的罷踢風波，據報已告一段落。根據葡萄牙《球報》報導，艾納斯已向C朗的多項要求作出讓步，這位葡萄牙巨星的「罷工」亦隨之結束。

賓施馬轉會成導火線

現年40歲的C朗，儘管領著高達44.8萬鎊(約480萬港元)的天價周薪，但仍連續缺席了球隊的兩場比賽。據悉，他對球會在冬季轉會窗的「零作為」和缺乏雄心感到極度憤怒，尤其在目睹聯賽競爭對手、同為沙特公共投資基金（PIF）旗下的希拉爾（Al-Hilal），成功從伊蒂哈德（Al-Ittihad）引進其前皇馬隊友賓施馬（Karim Benzema）後，不滿情緒達到頂點。

球會讓步平息怒火

報導指，為了平息C朗的怒火，艾納斯已採取多項措施。首先，球會重新恢復了兩位高層的權力，分別是C朗的密友、行政總裁祖斯施美度（Jose Semedo），以及體育總監施蒙古天奴（Simao Coutinho）。據稱，這兩位高層的權力在一月份曾受到限制，導致球會無法在轉會市場上有所動作。其次，C朗亦對球會內部員工的薪金被拖欠問題表示不滿，認為待遇不公。為此，艾納斯已付清所有欠薪，以爭取C朗重返球場。

C朗料周六聯賽復出

據悉，這位前曼聯球星將不會隨隊出戰周中作客土庫曼球隊阿卡達（Arkadag）的亞協盃賽事，但他預計將在本週六對陣艾法特（Al-Fateh）的沙特聯賽中正式復出。自上週五以來，C朗一直在進行單獨訓練，並接連缺席了聯賽對艾利雅德和伊蒂哈德兩仗，諷刺的是艾納斯在這兩場比賽中均獲勝。

引發C朗不滿的導火線是賓施馬轉投希拉爾，而艾納斯在冬窗僅引進了一名年輕中場，這讓C朗對球會的操作大為不滿。不過，沙特職業聯賽上周曾向《每日郵報體育版》發聲明，暗示C朗的指控並無根據，並強調：「沙特職業聯賽的結構基於一個簡單原則：每家球會都在相同的規則下獨立運作。」