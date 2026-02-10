英超｜曼聯「剪髮哥」澄清未因留髮賺過百萬 剪下頭髮將捐給慈善機構

曼聯「剪髮哥」法蘭克(Frank Ilett），因誓言曼聯未取得五連勝絕不剪髮，一把頭髮留足495日成為網絡紅人。有網民指法蘭克因今次挑戰而爆紅，估計他已經賺得過百萬鎊。「剪髮哥」澄清今次挑戰絕對不是為錢，而是鍛鍊個人的毅力；他更透露最終會將剪下的頭髮捐給慈善機構「小公主信託基金」。



經歷16個月首次剪髮叫胡

法蘭克許下曼聯不取五連勝不剪髮的承諾後，已先後經歷了坦哈格（Erik ten Hag）和魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）兩代曼聯領隊，如今到看守領隊卡域克（Michael Carrick）領軍才見到剪髮的曙光。卡域克帶領的紅魔已取得四連勝，只要周二擊敗韋斯咸，法蘭克便能結束這長達16個月的「留髮明志」挑戰，把一頭長髮剪掉。

否認賺過百萬



「剪髮哥」接受《太陽報》獨家專訪時，否認了外界關於他透過社交媒體和贊助賺取數百萬財富的傳聞。法蘭克坦言：「我肯定不是某些人想像中的百萬富翁。很多人都在談論我賺了幾百萬，但事實並非如此。這份收入並沒有大家想像的那麼豐厚，但這也不是我最初開始挑戰的原因。」據悉法蘭克曾與Paddy Power等品牌合作，並開設了電商業務，甚至與Aitch等名人有過「虛擬接觸」，但他表示這段旅程的真正價值在於毅力。他解釋：「最大的痛苦是視力受阻，幸好我戴眼鏡，鏡框還能把劉海撐起來一點。大多數時候我都幾乎看不清楚東西，真的需要剪掉了。」



計劃全球直播剪髮



一旦曼聯達成五連勝的里程碑，法蘭克計劃進行全球直播，與球迷一同見證他剪髮的歷史時刻。他目前仍在等待經理人為這次「大剪特剪」安排一個完美的合作方案。他已決定將剪下的頭髮捐贈給英國慈善機構「小公主信託基金」（Little Princess Trust），該機構專為因病脫髮的兒童提供假髮。他表示：「我同時也為他們進行募款活動，目前已經籌集到大約6000英鎊。這是一個非常棒的慈善機構。」法蘭克又透露，已簽下Argos作為他的「官方送貨夥伴」，以確保所有修剪工具能快速到位。