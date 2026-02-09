英超｜艾迪賀維坦言若非合適人選願讓賢 但堅信可領紐卡素扭轉劣勢



紐卡素近期戰績持續低迷，在週六主場不敵賓福特後，已錄得三連敗，聯賽排名亦滑落至第12位。面對巨大壓力，領隊艾迪賀維（Eddie Howe）在周一的賽前記者會上坦然面對，強調如果他認為自己不再是帶領球隊前進的合適人選，他會毫不猶豫地「讓賢」，但他同時堅信自己有能力帶領球隊走出目前的困境。

以球會理益行先

近日外界開始傳出要求艾迪賀維下台的聲音，這名紐卡素領隊周一在記者會上表示，在適當時候願意退位讓賢：「我腦海中毫無疑問（我是合適人選），這就是我坐在這裏的原因，如果有任何懷疑，我就不會在這裏，因為球會才是最重要的。我永遠不會將自己置於球會之上。」他補充道：「如果我不認為自己是帶領球隊前進的正確人選，不能給予球員他們需要的東西，那麼我就會退到一邊，讓別人來做。」

經常捫心自問

這位48歲的主帥在繼上週末賽後坦承對自己感到「憤怒」並需要做得更好後，再次重申了他對自己的高要求，以及對球會的忠誠。他表示，只要他內心深處感覺自己仍然是合適人選，並能為球隊帶來價值，他的動力和慾望就會一如既往地高漲。賀維又指他經常捫心自問：「我是否是帶領球隊和球會前進的正確人選？」

贏2場世界便改變

紐卡素將於周二作客挑戰熱刺，力求結束聯賽五場不勝及自去年十二月以來的客場「勝利荒」。在球隊飽受傷病及頻密賽程困擾之際，艾迪賀維承認，球隊目前正處於一個「負面的勢頭」，但他相信情況可以迅速改變。「勢頭目前對我們不利，我們必須把它扭轉過來，只要贏兩場比賽，世界就可以看起來完全不同。」